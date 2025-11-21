Jorge Fossati continúa sin confirmar su continuidad en Universitario. En las vísperas del partido ante Los Chankas, el cual será el último que disputará en el 2025, el técnico uruguayo volvió a dejar en el aire su permanencia en la 'U'. Como se conoce, el nombre del 'Nonno' ha estado relacionado últimamente con dos ofertas del fútbol mexicano, concretamente del Necaxa y Monterrey, pero aún no existe nada concreto. Lo que sí es un hecho es que el experimentado entrenador definirá su futuro una vez culmine el campeonato.

En una reciente entrevista para los medios locales, Fossati mantuvo la postura que ha manifestado desde mitad del año: evaluar si seguirá en Universitario con la nueva administración.

Jorge Fossati deja en el aire su continuidad en Universitario

"No cambio nada a lo que empecé a decir en agosto. Ha hecho que algunos tergiversen lo que dije, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad. Esto lo dije en agosto. Cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir como corresponde. Lo repetí unas 14 veces cada vez que me preguntaron, no entiendo por qué sorprende y ponen en mi boca cosas que no he dicho", dijo Fossati para las cámaras de Jax Latin Media.

Posteriormente, fue consultado sobre la posible llegada de Abel Hernández desde el fútbol charrúa. Sin embargo, el 'Nonno' aseguró que aún no puede hablar sobre los refuerzos porque "primero tengo que ver si yo seré el técnico y eso lo voy a decidir después de la reunión".

¿Jorge Fossati tiene una mala relación con el administrador de Universitario?

Hace algunos días, el periodista Horacio Zimmermann deslizó la idea de que una de las razones por las que Jorge Fossati dejaría Universitario sería una mala relación con Franco Velazco. No obstante, el propio administrador merengue salió a desmentir esta versión y aseguró que solo se tratan de rumores que buscan romper la unión del grupo.

"Son tonterías. Yo lamento ese tipo de declaraciones. Son trascendidos que no tienen ningún tipo de fundamento. Yo entiendo que la 'U' les haya malogrado el trabajo a los periodistas por haber terminado el campeonato en octubre, que se tengan que ir de vacaciones temprano. A nadie le interesa el segundo puesto, lo dijo Rodrigo (Ureña), nadie se acuerda del segundo. Entonces, hoy el segundo puesto no le interesa a nadie. En lugar de esta hablando del último tramo del campeonato, sobre los equipos que aún tienen aspiraciones en Sudamericana, Perú 2 o Perú 3 en Libertadores, están más preocupados en inventarse historias con la 'U'", manifestó para el medio Colectivo World.