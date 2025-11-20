Canal de Universitario - Los Chankas: ¿dónde ver por TV y online gratis el partido del Torneo Clausura 2025?

Luego de consagrarse tricampeón del fútbol peruano con anticipación, Universitario de Deportes se prepara para despedirse de la temporada en Andahuaylas. El equipo comandado por Jorge Fossati visitará a Los Chankas, que mantienen la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana, este sábado 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura. Una de las novedades de este cotejo es que se podrá ver de manera gratuita en señal abierta y online.

Canal del Universitario - Los Chankas

Como es habitual, la transmisión por TV del Universitario contra Los Chankas será vía L1 MAX (espacio está disponible en diversas cableoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable). Otra opción para seguir el duelo de los cremas es a través de Nativa TV en señal abierta.

¿Dónde ver Universitario versus Los Chankas online gratis?

L1 Max anunció que, además de la cobertura en su plataforma digital, el Universitario ante Los Chankas se podrá seguir de manera gratuita en su canal de YouTube. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario ante Los Chankas?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario y Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Así va actualmente la tabla acumulada del campeonato peruano sin contar la victoria parcial de Ayacucho sobre Comerciantes. Por su parte, Los Chankas siguen en la lucha por uno de los boletos a la Copa Sudamericana 2026.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 35 23 63 5. Alianza Atlético 35 11 57 6. Melgar 35 15 56 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. ADT 34 -7 48 10. Cienciano 34 7 47 11. Los Chankas 34 -10 47 12. Atlético Grau 35 -6 38 13. Sport Boys 35 -13 36 14. Juan Pablo II 34 -15 33 15. Comerciantes Unidos** 33 -18 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC** 33 -22 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional* 18 -13 18

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

**falta que la Comisión Disciplinaria de la FPF decida el resultado del Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos (el partido se suspendió en los minutos finales, cuando los Zorros ganaban 1-0).