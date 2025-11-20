Canal de Universitario - Los Chankas: ¿dónde ver por TV y online gratis el partido del Torneo Clausura 2025?
Los vigentes tricampeones quieren despedirse de la temporada con un triunfo, mientras que los de Andahuaylas buscan el boleto a la Sudamericana. Revisa cómo ver gratis el Universitario vs Los Chankas.
Luego de consagrarse tricampeón del fútbol peruano con anticipación, Universitario de Deportes se prepara para despedirse de la temporada en Andahuaylas. El equipo comandado por Jorge Fossati visitará a Los Chankas, que mantienen la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana, este sábado 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura. Una de las novedades de este cotejo es que se podrá ver de manera gratuita en señal abierta y online.
Banner del Universitario vs Los Chankas por Liga 1. Foto: Universitario
Canal del Universitario - Los Chankas
Como es habitual, la transmisión por TV del Universitario contra Los Chankas será vía L1 MAX (espacio está disponible en diversas cableoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable). Otra opción para seguir el duelo de los cremas es a través de Nativa TV en señal abierta.
¿Dónde ver Universitario versus Los Chankas online gratis?
L1 Max anunció que, además de la cobertura en su plataforma digital, el Universitario ante Los Chankas se podrá seguir de manera gratuita en su canal de YouTube. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juega Universitario ante Los Chankas?
En suelo peruano, el cotejo entre Universitario y Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
Así va actualmente la tabla acumulada del campeonato peruano sin contar la victoria parcial de Ayacucho sobre Comerciantes. Por su parte, Los Chankas siguen en la lucha por uno de los boletos a la Copa Sudamericana 2026.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|35
|23
|63
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|35
|-6
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos**
|33
|-18
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC**
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18
*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.
**falta que la Comisión Disciplinaria de la FPF decida el resultado del Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos (el partido se suspendió en los minutos finales, cuando los Zorros ganaban 1-0).