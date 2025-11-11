HOYSuscripcion LR Focus

Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Programación de la última fecha de la Liga 1 2025 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Todo llega a su fin. A pesar de que Universitario ya se proclamó tricampeón, la Liga 1 aún no culmina y la próxima semana se jugará la última jornada del Clausura con algunos equipos en busca de un cupo en puestos internacionales. 

Falta definir el último cupo a la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/difusión

Universitario ya es el flamante tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, aún falta una fecha del Torneo Clausura 2025 para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores. Asimismo, aún se desconoce al último equipo que obtendrá el boleto a la Copa Sudamericana, así como el tercer equipo que perderá la categoría. Esta jornada 19 no solo marca el final de la etapa regular de nuestro balompié, sino también el futuro de varios clubes.

Todo comenzará este domingo 16 de noviembre con el enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Atlético. Tres días después, Atlético Grau recibirá a Sporting Cristal. Además, el domingo 23 de noviembre tendremos 5 encuentros que se jugarán en simultáneo.

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

  • 3.00 p. m. | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

  • 3:00 p. m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

  • 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

Domingo 23 de noviembre

  • 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
  • 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
  • 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
  • 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario401612302810+18
2Cusco FC331610332714+13
3Sporting Cristal28168442712+15
4Alianza Lima28168442719+8
5FBC Melgar25176742417+7
6Deportivo Garcilaso25176742021-1
7Cienciano24167362320+3
8ADT24167361920-1
9Los Chankas24168081827-9
10Comerciantes Unidos22156451721-4
11Alianza Atlético20165561412+2
12Sport Huancayo18165382726+1
13Atlético Grau16154481822-4
14Sport Boys16164481424-10
15Juan Pablo II14163581320-7
16Ayacucho FC14154291524-9
17Alianza Universidad141642102033-13
18UTC13163491625-9
19Deportivo Binacional00000000

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal341960
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético341254
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys34-1236
14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*---

¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?

Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también fue transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

Rodrigo Ureña habló sobre su futuro en Universitario y las comparaciones con el 'Puma' Carranza: "Tácticamente era impecable"

Rodrigo Ureña habló sobre su futuro en Universitario y las comparaciones con el 'Puma' Carranza: "Tácticamente era impecable"

