Programación de la última fecha de la Liga 1 2025 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Todo llega a su fin. A pesar de que Universitario ya se proclamó tricampeón, la Liga 1 aún no culmina y la próxima semana se jugará la última jornada del Clausura con algunos equipos en busca de un cupo en puestos internacionales.
Universitario ya es el flamante tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, aún falta una fecha del Torneo Clausura 2025 para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores. Asimismo, aún se desconoce al último equipo que obtendrá el boleto a la Copa Sudamericana, así como el tercer equipo que perderá la categoría. Esta jornada 19 no solo marca el final de la etapa regular de nuestro balompié, sino también el futuro de varios clubes.
Todo comenzará este domingo 16 de noviembre con el enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Atlético. Tres días después, Atlético Grau recibirá a Sporting Cristal. Además, el domingo 23 de noviembre tendremos 5 encuentros que se jugarán en simultáneo.
Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025
Domingo 16 de noviembre
- 3.00 p. m. | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
Miércoles 19 de noviembre
- 3:00 p. m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana
Sábado 22 de noviembre
- 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.
Domingo 23 de noviembre
- 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
- 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
- 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
- 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|40
|16
|12
|3
|0
|28
|10
|+18
|2
|Cusco FC
|33
|16
|10
|3
|3
|27
|14
|+13
|3
|Sporting Cristal
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|12
|+15
|4
|Alianza Lima
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|19
|+8
|5
|FBC Melgar
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|17
|+7
|6
|Deportivo Garcilaso
|25
|17
|6
|7
|4
|20
|21
|-1
|7
|Cienciano
|24
|16
|7
|3
|6
|23
|20
|+3
|8
|ADT
|24
|16
|7
|3
|6
|19
|20
|-1
|9
|Los Chankas
|24
|16
|8
|0
|8
|18
|27
|-9
|10
|Comerciantes Unidos
|22
|15
|6
|4
|5
|17
|21
|-4
|11
|Alianza Atlético
|20
|16
|5
|5
|6
|14
|12
|+2
|12
|Sport Huancayo
|18
|16
|5
|3
|8
|27
|26
|+1
|13
|Atlético Grau
|16
|15
|4
|4
|8
|18
|22
|-4
|14
|Sport Boys
|16
|16
|4
|4
|8
|14
|24
|-10
|15
|Juan Pablo II
|14
|16
|3
|5
|8
|13
|20
|-7
|16
|Ayacucho FC
|14
|15
|4
|2
|9
|15
|24
|-9
|17
|Alianza Universidad
|14
|16
|4
|2
|10
|20
|33
|-13
|18
|UTC
|13
|16
|3
|4
|9
|16
|25
|-9
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|34
|19
|60
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|34
|12
|54
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13. Sport Boys
|34
|-12
|36
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-
¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?
Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también fue transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.