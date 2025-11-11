Universitario ya es el flamante tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, aún falta una fecha del Torneo Clausura 2025 para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores. Asimismo, aún se desconoce al último equipo que obtendrá el boleto a la Copa Sudamericana, así como el tercer equipo que perderá la categoría. Esta jornada 19 no solo marca el final de la etapa regular de nuestro balompié, sino también el futuro de varios clubes.

Todo comenzará este domingo 16 de noviembre con el enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Atlético. Tres días después, Atlético Grau recibirá a Sporting Cristal. Además, el domingo 23 de noviembre tendremos 5 encuentros que se jugarán en simultáneo.

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

3.00 p. m. | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p. m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

Domingo 23 de noviembre

3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.

3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.

3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.

3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 40 16 12 3 0 28 10 +18 2 Cusco FC 33 16 10 3 3 27 14 +13 3 Sporting Cristal 28 16 8 4 4 27 12 +15 4 Alianza Lima 28 16 8 4 4 27 19 +8 5 FBC Melgar 25 17 6 7 4 24 17 +7 6 Deportivo Garcilaso 25 17 6 7 4 20 21 -1 7 Cienciano 24 16 7 3 6 23 20 +3 8 ADT 24 16 7 3 6 19 20 -1 9 Los Chankas 24 16 8 0 8 18 27 -9 10 Comerciantes Unidos 22 15 6 4 5 17 21 -4 11 Alianza Atlético 20 16 5 5 6 14 12 +2 12 Sport Huancayo 18 16 5 3 8 27 26 +1 13 Atlético Grau 16 15 4 4 8 18 22 -4 14 Sport Boys 16 16 4 4 8 14 24 -10 15 Juan Pablo II 14 16 3 5 8 13 20 -7 16 Ayacucho FC 14 15 4 2 9 15 24 -9 17 Alianza Universidad 14 16 4 2 10 20 33 -13 18 UTC 13 16 3 4 9 16 25 -9 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 34 19 60 5. Melgar 35 15 56 6. Alianza Atlético 34 12 54 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. ADT 34 -7 48 10. Cienciano 34 7 47 11. Los Chankas 34 -10 47 12. Atlético Grau 34 -5 38 13. Sport Boys 34 -12 36 14. Juan Pablo II 34 -15 33 15. Comerciantes Unidos 33 -18 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional* - - -

¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?

Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también fue transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.