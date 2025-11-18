HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima recuerda aniversario del tetracampeonato del 34 con mensaje: “No lo pueden desaparecer”

A través de sus redes sociales, Alianza Lima conmemoró el 91º aniversario de su discutido tetracampeonato de 1934, destacando su legado histórico en el fútbol peruano.

FIFA felicitó a Universitario por sus 27 títulos durante 2024, reconociendo tácitamente el título de 1934 a favor de los cremas. Foto: composiciónLR/Club Alianza Lima
FIFA felicitó a Universitario por sus 27 títulos durante 2024, reconociendo tácitamente el título de 1934 a favor de los cremas. Foto: composiciónLR/Club Alianza Lima

Alianza Lima volvió a poner sobre la mesa una de las mayores controversias del fútbol peruano. A 91 años del campeonato de 1934 del fútbol peruano, el club blanquiazul celebró su histórico tetracampeonato con una publicación en redes sociales, acompañada de un firme mensaje: “Un día que no se olvida. Y un logro que nadie puede borrar y mucho menos desaparecer”.

La conmemoración no pasó desapercibida, pues reactivó el eterno debate entre Alianza Lima y Universitario sobre quién fue el verdadero campeón de ese año. Aunque el club íntimo se respalda en documentos de la época, desde la vereda crema insisten en que el título les pertenece tras haber ganado un duelo definitorio.

Mensaje en las redes sociales blanquiazules. Foto: Facebook/Club Alianza Lima

Mensaje en las redes sociales blanquiazules. Foto: Facebook/Club Alianza Lima

lr.pe

¿Cuál fue el mensaje de Alianza Lima por el aniversario del tetracampeonato de 1934?

El 18 de noviembre, Alianza Lima usó sus plataformas digitales para celebrar el aniversario número 91 de su cuarto título consecutivo, conseguido —según sus archivos— en la temporada de 1934. Los victorianos compartieron un mensaje cargado de orgullo e identidad institucional.

“Se cumplen 91 años de ese gran logro, cuya herencia la llevamos en la piel y en el corazón”, publicaron los íntimos, quienes acompañaron la frase con un collage de boletines históricos en los que se consigna al club como campeón de Primera División en 1934.

Collage con un boletín histórico incluido de la liga de 1934. Foto: Facebook/Club Alianza Lima

Collage con un boletín histórico incluido de la liga de 1934. Foto: Facebook/Club Alianza Lima

¿Cuál es la polémica del campeonato de 1934 del fútbol peruano?

La disputa por el título de 1934 se arrastra desde hace décadas. Aunque Alianza Lima asegura que fue declarado campeón al tener el mejor promedio sumando Primeros Equipos y Reservas —normativa vigente en ese entonces—, Universitario sostiene que hubo un partido de definición que ganaron por 2-1 el 7 de julio de 1935, lo que los convertiría en campeones legítimos.

La controversia se intensificó cuando la Liga Provincial de Fútbol de Lima (LPFL), organizadora del torneo, declaró empatado el campeonato de Primeros Equipos y promovió una final entre ambas escuadras. Tras varias postergaciones, el encuentro se disputó en 1935, y la 'U' salió vencedora.

El debate se avivó aún más por publicaciones oficiales posteriores que favorecieron a Universitario. Tres de ellas —los libros por los 50 y 75 años de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y el de los 100 años de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP)— reconocieron a Universitario como campeón de 1934. Incluso una memoria oficial de Alianza Lima distribuida en 2001 omitió dicho título de su palmarés, indicando: “No se toman en cuenta los títulos amateurs de 1918 y 1919 como Sport Alianza y el de 1934 que se obtuvo en torneo regular pero se perdió en definición con Universitario”.

Memoria oficial de Alianza Lima por sus 100 años. Foto: Archivo La República

Memoria oficial de Alianza Lima por sus 100 años. Foto: Archivo La República

Además, en 2013, la FPF ordenó una investigación liderada por el archivista Roger Alderete, quien señaló: “En la revisión de las actas aparece Alianza Lima como campeón de Primera División y no hay ninguna corrección o adenda en favor de la ‘U’”. No obstante, el llamado “Informe Alderete” nunca se hizo público.

Universitario buscará el tetracampeonato en 2026

Mientras la polémica por el torneo de 1934 se mantiene viva, Universitario logró recientemente su segundo tricampeonato en la historia de la institución tras conquistar los campeonatos de 2023, 2024 y 2025. El objetivo está claro: alcanzar el tetracampeonato en 2026.

Este nuevo reto para Universitario podría no solo tener impacto deportivo, sino también simbólico, ya que añadiría un cuarto título consecutivo sin discusión.

