Tras la consecución del tricampeonato de Universitario, algunos comunicadores han abierto el debate sobre los controles antidopaje en el fútbol peruano. Durante una edición pasada en el programa 'Full Deporte', el comentarista deportivo Aldo Parodi insinuó que en el conjunto crema habrían casos de dopajes, por eso el rendimiento de los futbolistas en la altura. Tras ello, la 'U', a través de Adrián Gilabert, asesor legal del club, anunció una demanda. Uno de los que se sumó a estos cuestionamientos fue el técnico Jorge Fossati.

Este lunes 3 de noviembre, el popular 'Nonno', en conversación con los medios de comunicación, aseguró que le parece grave estas afirmaciones y que esto parte de personas con intereses ocultos. Asimismo, instó a la 'U' a actuar como corresponde.

Jorge Fossati instó a la 'U' a brindar una respuesta "contundente" tras acusaciones

"Será que algunos vieron que no tenían forma de que cambiara la historia y empezaron a buscarle la vuelta. Resulta que ahora fuimos los favorecidos. Sería darle importancia a personas que tienen otros intereses, no tengo la menor duda. Esto me parece muy grave. Franco Velazco, nosotros y los que estamos alrededor de los jugadores hemos sido acusados", declaró.

El estratega charrúa remarcó a diferencia de otros cuestionamientos en los que supuestamente son beneficiados, estas versiones sobre el tema de antidoping son serias y requieren una respuesta sólida.

"Esto amerita un estudio y una reacción seria y fuerte por parte de Universitario. Una cosa es que quieran, como han intentado, desacreditar la campaña brillante que ha hecho Universitario en estos años con frases que nunca comprueban. Pero otra cosa es que te acusen de que estás dopando a los jugadores, me parece que eso amerita una reacción contundente de parte del club.

Próximo partido de Universitario

Por la penúltima jornada del Torneo Clausura, la 'U' recibirá a Deportivo Garcilaso en el Monumental el viernes 7 de noviembre desde las 9.00 p. m. (hora local). Cabe señalar que ese día se realizará la premiación a Universitario por la obtención del título nacional.