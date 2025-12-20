HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

Carlos Galván salió a responder a Jorge Fossati luego de que desmintiera los rumores sobre su salida de Universitario y calificara de “bobos” a exfutbolistas que dan esta clase de información.


Carlos Galván emitió sus descargos tras ser desmentido por Jorge Fossati. Foto: composición LR/En Blanco y Negro/Doble Punta
En una reciente entrevista, Jorge Fossati habló acerca de su salida de Universitario de Deportes tras los diversos rumores que había al respecto. El ‘Nonno’ decidió romper su silencio y apuntó contra exjugadores que ahora se dedican a estar en programas deportivos vía streaming y que dan diversa información. En el programa ‘Doble Punta’, Fossati tildó de “bobos” a estos exfutbolistas, además de resaltar que deben dar este tipo de información porque como futbolistas fueron poco y ahora, al encontrarse olvidados, buscan fama por otro lado.

Fueron estas palabras las que muchos hinchas cremas opinaron y señalaron que podrían tratarse de Carlos Galván, quien en su momento dio su análisis sobre esta situación. Es en este contexto que el propio argentino salió a responderle al DT, sobre todo por la información que dio acerca de una posible oferta de la selección de Costa Rica.

PUEDES VER: Jorge Fossati tilda de “bobos” a exfutbolistas que afirman que dejo Universitario por dinero: “Buscan fama por otro lado"

Carlos Galván le responde a Jorge Fossati tras desmentirlo

"Uno tiene contactos, y a mí me llegó información. Me dicen: 'Mira, existe esta posibilidad después de la salida de Fossati, que no arregló con la U'. Hay muchas versiones sobre su salida: una dice que fue por dinero, otra por la logística que exigía Fossati… No hay una versión oficial todavía. Acá es lo mismo. Tampoco salió ningún dirigente de Universitario a decir por qué se fue Fossati", empezó diciendo en el programa En Blanco y Negro.

"A mí me llegó el comentario de que, más allá de que Fossati sea un entrenador querido por Universitario y haya dejado la vara muy alta para el que va a venir, también existe la posibilidad de que una selección, podría ser la de Costa Rica, estuviera interesada en él, y también la de un equipo uruguayo. Ese podría haber sido el motivo de su salida. Yo dije eso", complementó el exdefensor.

"Fossati dijo que yo le estoy poniendo a la gente en contra. Yo no le estoy poniendo a la gente en contra, porque yo no me metí en su contrato ni a arreglar sus cosas. Dije una información que podía ser posible o no. Es información que me la dijeron a mí y yo la dije tranquilamente. Sin embargo, Fossati salió y lo desmintió. Obviamente, se molestó, pero cuando te contestan, ¿por qué es? Porque algo de realidad hubo. Capaz, el hecho que se te caiga no es mi culpa", sentenció Galván.

PUEDES VER: Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su salida de Universitario?

Como se recuerda, en una reciente entrevista Fossati salió a desmentir los rumores sobre su salida de la ‘U’.

"Se dijo ahora uno de esos que quieren fama, que fueron poquitos como jugadores y ahora, como están medio olvidados como exjugadores, buscan fama por otro lado, porque creo que fue uno de ellos que habló hasta de un porcentaje que yo quería el doble".

"Yo hice un pedido de aumento, pero para mi comando técnico, porque gracias a ellos las cosas habían salido bien en todo sentido para el club, y pensé que lo ameritaba. Nunca lo puse como condición".

"Hay algún bobito que no sé de dónde saca la información tan errada; no sé si es inocente y cree en fuentes que no son, o si tiene algún interés que yo no conozco. Si fuera por dinero, no hubiera venido a Perú, no hubiera ido a Universitario; habría ido a lugares donde tuve y tengo ofertas, donde las cifras son totalmente diferentes. El tiempo le dirá al hincha que yo jamás le mentí y que le han mentido mucho. Yo no escuché a nadie dentro del club mentir; no mintió Velazco ni Barco, los que mienten son de afuera".

