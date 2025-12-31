HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

El volante uruguayo apareció en redes sociales para lamentar la salida de su excompañero de Alianza Lima y aconsejarlo para su futuro.

Pablo Ceppelini se fue de Alianza Lima tras no lograr consolidarse. Foto: composición LR/X
Pablo Ceppelini se fue de Alianza Lima tras no lograr consolidarse. Foto: composición LR/X

Llegadas y despedidas en Alianza Lima. Así como se anuncian nuevos fichajes, la institución blanquiazul se esta desprendiendo de algunos jugadores que no han tenido una buena temporada o que no cuentan con muchos minutos. Este es el caso de Mauricio Arrasco, volante que terminó su vínculo con Alianza y buscará nuevos horizontes para encontrar regularidad.

Antes de dejar el club, Arrasco compartió un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Sorpresivamente, uno de los que reapareció fue Pablo Ceppelini. El volante lo aconsejó y le dejó una fuerte indirecta a Alianza Lima.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: 'Me quedo con lo que es la 'U' real'

Pablo Ceppelini y su indirecta a Alianza Lima tras salida de jugador

En su publicación, Mauricio Arrasco recibió diversos comentarios de cariño por parte de los compañeros de su categoría. Sin embargo, el que más sorprendió fue el de Ceppelini, quien enfatizó en las pocas oportunidades que tuvo en el primer equipo.

Amigo, mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026, crack”, comentó el uruguayo.

Es preciso indicar que, en este 2025, Arrasco solo disputó un partido con Alianza. Esto sucedió el pasado 9 de agosto ante Ayacucho FC en el Torneo Clausura. El DT buscó darle descanso a varios titulares, por lo que el volante tuvo la oportunidad de sumar algunos minutos.

PUEDES VER: Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Mauricio Arrasco se despidió de Alianza Lima tras no tener minutos

Por medio de su cuenta de Instagram, Mauricio Arrasco agradeció a Alianza Lima por el tiempo que estuvo en el club. Es preciso indicar que su formación deportiva la hizo la institución victoriana.

“11 años de mi vida en esta hermosa institución. Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”, comentó.

