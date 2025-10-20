Sport Huancayo no pudo hacerse fuerte de local y cayó ante Alianza Lima en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El 'Rojo matador' intentó reaccionar después de los tantos de Hernán Barcos y Paolo Guerrero; sin embargo, solo pudo anotar el descuento en la agonía del cotejo gracias a una sensacional jugada de Diego Carabaño.

Al finalizar el partido, el talentoso volante peruano se mostró contento por el gol; sin embargo, evidenció su frustración porque no pudo regalarle una victoria a su abuela.

Diego Carabaño se quiebra tras no poder regalarle un triunfo a su abuela

"Triste por la derrota, queríamos ganarlo. Emocionado porque justo vino mi abuela ayer... Me dio una sorpresa por mi cumpleaños, quería darle una victoria, pero no se pudo; al menos un gol que suma. Triste porque venimos trabajando de la mejor manera y no se dio", manifestó en diálogo con L1 MAX.

Por otra parte, Carabaño indicó que dominaron a Alianza Lima durante gran parte del compromiso, pero les jugó en contra la falta de eficacia. "Dominamos por varios sectores el partido, lástima que no se dio el gol y en contra no anotaron el segundo. Hoy merecíamos ganar, lástima que no pudimos, pero esto no se acaba", agregó.

En la parte final de la entrevista, el mediocampista de 27 años agradeció a sus familiares por apoyarlo. "Agradecer a mi familia y mi abuela que me dio la sorpresa. Ahora ir a cenar con ella y celebrar que está a mi lado", concluyó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Por su parte, Huancayo ocupa el décimo segundo lugar y busca clasificar a la Copa Sudamericana.