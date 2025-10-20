HOYSuscripcion LR Focus

TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Fútbol Peruano

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

Diego Carabaño anotó un golazo en los minutos finales del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo; sin embargo, este tanto no fue suficiente para que su equipo remonte contra los victorianos.

Sport Huancayo lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/L1 MAX
Sport Huancayo lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/L1 MAX

Sport Huancayo no pudo hacerse fuerte de local y cayó ante Alianza Lima en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El 'Rojo matador' intentó reaccionar después de los tantos de Hernán Barcos y Paolo Guerrero; sin embargo, solo pudo anotar el descuento en la agonía del cotejo gracias a una sensacional jugada de Diego Carabaño.

Al finalizar el partido, el talentoso volante peruano se mostró contento por el gol; sin embargo, evidenció su frustración porque no pudo regalarle una victoria a su abuela.

Diego Carabaño se quiebra tras no poder regalarle un triunfo a su abuela

"Triste por la derrota, queríamos ganarlo. Emocionado porque justo vino mi abuela ayer... Me dio una sorpresa por mi cumpleaños, quería darle una victoria, pero no se pudo; al menos un gol que suma. Triste porque venimos trabajando de la mejor manera y no se dio", manifestó en diálogo con L1 MAX.

Por otra parte, Carabaño indicó que dominaron a Alianza Lima durante gran parte del compromiso, pero les jugó en contra la falta de eficacia. "Dominamos por varios sectores el partido, lástima que no se dio el gol y en contra no anotaron el segundo. Hoy merecíamos ganar, lástima que no pudimos, pero esto no se acaba", agregó.

En la parte final de la entrevista, el mediocampista de 27 años agradeció a sus familiares por apoyarlo. "Agradecer a mi familia y mi abuela que me dio la sorpresa. Ahora ir a cenar con ella y celebrar que está a mi lado", concluyó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Por su parte, Huancayo ocupa el décimo segundo lugar y busca clasificar a la Copa Sudamericana.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212642218+13
5FBC Melgar21145632014+6
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617−1
14Alianza Universidad13134181526−11
15Sport Boys12133371119−8
16Juan Pablo II College1113256916−7
17Ayacucho FC11123271019−9
18UTC9132381118−7
19Deportivo Binacional00000000
