Diego Penny indignado tras ver patada de Santamaría a Lucumí en triunfo de Universitario: "No seas malo, recontra roja"
El defensor de Universitario de Deportes impactó en el rostro del delantero colombiano al momento de despejar un balón en el primer tiempo del partido contra Ayacucho.
Universitario de Deportes quedó más cerca del tricampeonato tras conseguir un agónico triunfo contra Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. Más allá del rendimiento mostrado por el equipo de Jorge Fossai, el cotejo no fue ajeno a la polémica: desde diversos sectores se cuestionó que el árbitro no expulsara al central Anderson Santamaría.
En el primer tiempo, al disputar una jugada dividida, experimentado defensor de la selección peruana le pegó una patada en el rostro al delantero Juan Lucumí al despejar un balón. Dicha acción no pasó desapercibida por el exarquero Diego Penny.
Diego Penny indignado por la patada de Santamaría a Lucumí
"Para mí la de Santamaría es juego brusco y grave. Es roja (...). El tema es que se le mete una pata en la cara. Mira dónde le impacta", manifestó el ahora comentarista deportivo en el programa 'Mano a mano'.
Al momento de volver a revisar la jugada, Diego Penny cuestionó a los demás panelistas por considerar que el árbitro hizo bien al no expulsar al central de Universitario.
"Para mí no es temeraria; las temerarias son amarillas. ¿Cómo me vas a decir que no es roja? Eso es recontra roja, no seas malo. Entonces, estamos jugando y, luego de tocar la pelota, te reviento la cara. No seas malo, es roja (...)", agregó.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Universitario de Deportes marcha como único líder e invicto a falta de 4 jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025. Por su parte, Ayacucho FC sigue complicado en los últimos lugares y la zona de descenso.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|33
|13
|10
|3
|0
|25
|9
|+16
|2
|Cusco FC
|26
|13
|8
|2
|3
|21
|12
|+9
|3
|Alianza Lima
|24
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|+7
|4
|Sporting Cristal
|22
|12
|6
|4
|2
|21
|8
|+13
|5
|FBC Melgar
|21
|15
|5
|6
|4
|20
|15
|+5
|6
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|7
|Deportivo Garcilaso
|21
|14
|5
|6
|3
|17
|17
|0
|8
|Comerciantes Unidos
|19
|13
|5
|4
|4
|15
|17
|-2
|9
|Cienciano
|18
|13
|5
|3
|5
|19
|17
|+2
|10
|Los Chankas
|18
|12
|6
|0
|6
|15
|24
|-9
|11
|Alianza Atlético
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|9
|+2
|12
|Sport Huancayo
|15
|14
|4
|3
|7
|24
|24
|0
|13
|Atlético Grau
|15
|13
|4
|3
|6
|16
|17
|-1
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|12
|19
|-7
|15
|Alianza Universidad
|13
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|16
|Juan Pablo II College
|11
|13
|2
|5
|6
|9
|16
|-7
|17
|Ayacucho FC
|11
|13
|3
|2
|8
|11
|21
|-10
|18
|UTC
|9
|13
|2
|3
|8
|11
|18
|-7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0