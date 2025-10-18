HOYSuscripcion LR Focus

Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Fútbol Peruano

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

El equipo crema sigue firme en su camino rumbo al título y busca un nuevo triunfo en condición de local ante los zorros. Sin embargo, para este cotejo, no podrá jugar en el Estadio Monumental.

La 'U' ya le ganó al club ayacuchano este año, por el Torneo Apertura. Foto: composición de LR/Universitario/Ayacucho FC
El partido entre Universitario de Deportes y Ayacucho FC puede ser el primer paso para el club crema rumbo a su tan ansiada conquista del tricampeonato. Los estudiantiles, cómodos líderes de la tabla de posiciones, tienen la primera opción para quedarse con el título de forma automática, sin tener que jugar playoffs. Sin embargo, no pueden relajarse, por lo cual saldrán con todo a enfrentar a los zorros.

La 'U' no pudo disputar su choque ante Sporting Cristal a mitad de semana debido a que la policía pidió reprogramarlo. El cuadro ayacuchano, en cambio, sí viene con algo más de ritmo luego de haber empatado contra ADT, aunque en dicho cotejo sufrió dos expulsiones y llegará con bajas ante los de Ate.

¿Cuándo juega Universitario contra Ayacucho FC?

El cruce entre cremas y zorros se disputará este lunes 20 de octubre, en el Estadio Nacional de Lima. La 'U' no podrá ser local en el Monumental U Marathon debido a que se están llevando a cabo obras de refacción de cara a la final de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Universitario contra Ayacucho FC?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Universitario vs Ayacucho FC será a las 8.00 p. m.

¿Cómo ver Universitario contra Ayacucho FC?

La transmisión por TV de este partido irá por las pantallas de GOLPERU, canal 14 y 714 HD de Movistar TV. Por internet, se podrá ver desde la plataforma Movistar TV App, con tu número de cliente.

Entradas para Universitario contra Ayacucho FC

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la página web Ticketmaster. Según informó el club crema, ya se han vendido más del 90% de los boletos puestos a disposición y solo quedan localidades en las tribunas sur, a 30 soles, y occidente, las cuales oscilan entre 100 y 120 soles.

