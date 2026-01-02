Paolo Guerrero conversó para Alianza Lima TV, donde habló sobre sus objetivos tanto personales como con la institución blanquiazul. Señaló que esta temporada 2026 espera anotar muchos goles, para así llevar alegría a los hinchas, además de conseguir la titularidad y seguir haciendo historia con los íntimos.

No obstante, durante la conversación, lamentó no haber podido llevar a Alianza a la final de la Copa Sudamericana, ya que ese era el objetivo del grupo. Además, reconoció que se quedó con "la espina clavada" tras su eliminación del certamen a manos de la U. de Chile. No obstante, se mostró feliz tras poder renovar una temporada más con el club de sus amores.

"Anoté muchos goles, hubiese querido meter mucho más. Me quedé con eso de llegar a la cifra que yo tenía marcada, pero creo que lo más importante es darle victorias al equipo. De forma grupal, no conseguimos el objetivo principal que teníamos, si bien anduvimos bien en campeonatos internacionales, me quedo con la espina clavada de no haber conseguido ese objetivo internacional, que yo creo que hubiésemos podido llegar por lo menos a la final", fueron las palabras de delantero de 42 años.

Paolo Guerrero renueva con Alianza Lima

En otro momento, el 'Depredador' habló de lo que significo su renovación con Alianza Lima para la temporada 2026

"Poder renovar con el equipo de mis amores es una felicidad enorme. Quiero anotar goles, sumar triunfos y darle alegría al hincha, que es lo que más quiere ver a su equipo ganar. Espero que este 2026 sea un año maravilloso para todo el aliancismo", empezó diciendo.

"Me ilusiona un nuevo objetivo. Creo que tenemos un grupo lindo, con mucha hambre de triunfo, todos tenemos claro el deseo de salir campeón y vamos a luchar a muerte por eso. Veo muy enfocado a todo el grupo y va a ser un año durísimo, donde tenemos que estar todos juntos para conseguir el objetivo", complementó.