Alianza Lima no descansa. Tras igualar sin goles ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, los íntimos ahora jugarán por el Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito recibirá este domingo 21 de septiembre a Comerciantes Unidos con el objetivo de volver al triunfo y no alejarse, más, de los primeros lugares de la tabla.

En su última presentación por el certamen doméstico, también en Matute, Alianza Lima cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso, del técnico Carlos Bustos, y desaprovecharon una gram oportunidad de acortar puntos con los de arriba (Universitario y Cusco FC).

Canal de TV del Alianza Lima versus Comerciantes Unidos

El canal de TV para ver el Alianza Lima versus Comerciantes Unidos será L1 MAX en todo el Perú. Conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

Dónde ver ONLINE Alianza Lima versus Comerciantes Unidos

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima versus Comerciantes Unidos. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Próximos partidos de Alianza Lima y Comerciantes Unidos