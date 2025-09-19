HOYSuscripcion LR Focus

Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Fútbol Peruano

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras el duro empate con U. de Chile, ahora Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en Matute. Los íntimos perdieron en la jornada pasada y buscarán volver al triunfo.

Alianza Lima no descansa. Tras igualar sin goles ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, los íntimos ahora jugarán por el Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito recibirá este domingo 21 de septiembre a Comerciantes Unidos con el objetivo de volver al triunfo y no alejarse, más, de los primeros lugares de la tabla.

En su última presentación por el certamen doméstico, también en Matute, Alianza Lima cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso, del técnico Carlos Bustos, y desaprovecharon una gram oportunidad de acortar puntos con los de arriba (Universitario y Cusco FC).

PUEDES VER: FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: 'Lo respaldamos plenamente'

lr.pe

Canal de TV del Alianza Lima versus Comerciantes Unidos

El canal de TV para ver el Alianza Lima versus Comerciantes Unidos será L1 MAX en todo el Perú. Conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz.

Dónde ver ONLINE Alianza Lima versus Comerciantes Unidos

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima versus Comerciantes Unidos. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: 'Levante la mano el que no se lo esperaba'

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima y Comerciantes Unidos

