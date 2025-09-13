HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso, que es nuevo líder del Torneo Clausura.

Elenco cusqueño espera que Universitario y Sporting Cristal no sumen ante FBC Melgar y Cusco FC, respectivamente.

Cantero junto a Sandoval en la marca.
Cantero junto a Sandoval en la marca. | Carlos Félix

¡Golpe al corazón! La dupla de centrales que improvisó ayer Néstor Gorosito para enfrentar a Deportivo Garcilaso le costó carísimo a Alianza Lima, que cayó en Matute por un 3-4. Las ausencias de Carlos Zambrano y Renzo Garcés se sintieron mucho, por lo que Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud tomaron la posta. 

En el inicio ambos elencos se iban acomodando en el campo de juego cuando a los 5 minutos, una falta dentro del área del Garcilaso en contra de Alan Cantero, fue pitada penal por Diego Haro. El encargado de cambiar por gol fue Hernán Barcos (8’) con un fuerte remate arriba cruzado imposible para Patrick Zubczuk.

Tras el gol, el partido se hizo muy trabado y con faltas. Carlos Beltrán le entró fuerte a Pedro Aquino y el juez solo le mostró la amarilla al mediocampista cusqueño. La pelota parada fue el arma para los visitantes, por lo que Juan Diego Lojas (21’) aprovechó un buen tiro libre de Kevin Sandoval para meter la cabeza y colocar la igualdad.

Pasada la media hora de juego vino el vendaval de goles en favor del “Garci”. Primero con Juan Pablo Erustes (32’), Kevin Sandoval (39’ de penal) y Ezequiel Naya (42’), silenciando un estadio de Matute que se volvió a encender con otro descuento de Fernando Gaibor (44’).

Durante el complemento con más ganas que juego, los íntimos encontraron un nuevo descuento a través de un penal lanzado por Sergio Peña (74’), pero no alcanzó para evitar que Garcilaso se lleve la victoria y se acomode en lo más alto del Torneo Clausura con 16 puntos.

