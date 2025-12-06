En Lurín, Alianza Lima volvió a marcar un hito tras aplastar 9-1 a Universitario en un campeonato sub-17. El equipo comandado por Diego Ortiz fue una máquina de goles y logró imponerse con solvencia a su clásico rival para ser campeón del Torneo Federación 2025. El resultado no solo llamó la atención por lo abultado que fue, sino también porque se repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos peruanos.

Hace 76 años, exactamente un 12 de junio de 1949, el primer equipo de Alianza derrotó por 9-1 a Universitario en un duelo correspondiente al Torneo Apertura. El Estadio Nacional fue testigo de esta hazaña blanquiazul, la cual quedó marcada en los libros de la historia del fútbol peruano.

En el Esther Grande de Bentín, los íntimos apabullaron a su clásico rival para obtener un título más en su categoría. Al término del compromiso, el técnico los reunió para brindar algunas palabras tras esta histórica victoria.

"Valoren lo que se ha hecho. Valoren que siempre todo el año deben estar así, mantenerse. Porque el sueño de ustedes es llegar al fútbol profesional. No es fácil llegar en Alianza Lima, tienen que ser los mejores, tienen que tener actitud, alma de campeón, corazón, los que hacen un equipo. Esto ha salido adelante porque todos somos un equipo", dijo en un principio.

En los momentos más difíciles se juntaron y ahora nadie nos para. La diferencia está en las últimas fechas. Yo creo que todavía pueden hacer más cosas y tienen que hacerlas. El conformismo hay que dejarlo de lado, mentalidad de superarnos siempre. Ustedes tienen que ser campeones y mejorar siempre. Los felicito por lo que han hecho, pero aún tenemos que ir a la regional", concluyó.

Sucedió en 1949. Aquel equipo estuvo bajo la conducción del histórico Adelfo Magallanes y tuvo como capitán a Cornelio Heredia. Durante la primera mitad, Alianza Lima logró marcarle cuatro goles a Universitario; la celebración blanquiazul comenzó al minuto 10 con el tanto del recordado Emilio “Feo” Salinas.

El protagonista de aquella jornada histórica para los íntimos fue precisamente el ‘Feo’, quien anotó cinco tantos. El recordado futbolista blanquiazul contó que pudieron ser seis, pero el árbitro le invalidó uno.

Víctor Pedraza, con dos anotaciones, junto a Félix Castillo y Emilio Vargas, terminaron de redondear la amplia goleada. Por el lado de los ‘cremas’, Alberto ‘Toto’ Terry marcó el descuento, y el portero Juan Busanich detuvo un penal ejecutado por Cornelio Heredia.