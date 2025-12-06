HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     
Fútbol Peruano

Alianza Lima aplastó 9-1 a Universitario en final del Torneo Federación 2025 y repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos

Los 'potrillos' de la sub-17 no tuvieron piedad y apabullaron a Universitario para conseguir el título del Torneo Federación 2025. "Alianza tiene que ser campeón siempre", fue el mensaje que compartió el club.

Alianza Lima sub-17 es dirigido por Diego Ortiz. Foto: Facebook/Alianza Lima
Alianza Lima sub-17 es dirigido por Diego Ortiz. Foto: Facebook/Alianza Lima

En Lurín, Alianza Lima volvió a marcar un hito tras aplastar 9-1 a Universitario en un campeonato sub-17. El equipo comandado por Diego Ortiz fue una máquina de goles y logró imponerse con solvencia a su clásico rival para ser campeón del Torneo Federación 2025. El resultado no solo llamó la atención por lo abultado que fue, sino también porque se repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos peruanos.

Hace 76 años, exactamente un 12 de junio de 1949, el primer equipo de Alianza derrotó por 9-1 a Universitario en un duelo correspondiente al Torneo Apertura. El Estadio Nacional fue testigo de esta hazaña blanquiazul, la cual quedó marcada en los libros de la historia del fútbol peruano.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

lr.pe

Alianza Lima ganó 9-1 a Universitario en torneo sub-17

En el Esther Grande de Bentín, los íntimos apabullaron a su clásico rival para obtener un título más en su categoría. Al término del compromiso, el técnico los reunió para brindar algunas palabras tras esta histórica victoria.

"Valoren lo que se ha hecho. Valoren que siempre todo el año deben estar así, mantenerse. Porque el sueño de ustedes es llegar al fútbol profesional. No es fácil llegar en Alianza Lima, tienen que ser los mejores, tienen que tener actitud, alma de campeón, corazón, los que hacen un equipo. Esto ha salido adelante porque todos somos un equipo", dijo en un principio.

En los momentos más difíciles se juntaron y ahora nadie nos para. La diferencia está en las últimas fechas. Yo creo que todavía pueden hacer más cosas y tienen que hacerlas. El conformismo hay que dejarlo de lado, mentalidad de superarnos siempre. Ustedes tienen que ser campeones y mejorar siempre. Los felicito por lo que han hecho, pero aún tenemos que ir a la regional", concluyó.

Alianza Lima goleó 9-1 a Universitario. Foto: Facebook.

Alianza Lima goleó 9-1 a Universitario. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: No es el final del camino

lr.pe

Alianza Lima y la vez que goleó 9-1 a Universitario en el fútbol peruano

Sucedió en 1949. Aquel equipo estuvo bajo la conducción del histórico Adelfo Magallanes y tuvo como capitán a Cornelio Heredia. Durante la primera mitad, Alianza Lima logró marcarle cuatro goles a Universitario; la celebración blanquiazul comenzó al minuto 10 con el tanto del recordado Emilio “Feo” Salinas.

El protagonista de aquella jornada histórica para los íntimos fue precisamente el ‘Feo’, quien anotó cinco tantos. El recordado futbolista blanquiazul contó que pudieron ser seis, pero el árbitro le invalidó uno.

Víctor Pedraza, con dos anotaciones, junto a Félix Castillo y Emilio Vargas, terminaron de redondear la amplia goleada. Por el lado de los ‘cremas’, Alberto ‘Toto’ Terry marcó el descuento, y el portero Juan Busanich detuvo un penal ejecutado por Cornelio Heredia.

Notas relacionadas
¡Universitario campeón del Torneo de Reservas! Venció 2-1 en la final a Melgar y clasificó a la Libertadores Sub-20

¡Universitario campeón del Torneo de Reservas! Venció 2-1 en la final a Melgar y clasificó a la Libertadores Sub-20

LEER MÁS
¿Universitario o Melgar recibirán puntos en el acumulado de la Liga 1 si campeonan el Torneo de Reservas 2024?

¿Universitario o Melgar recibirán puntos en el acumulado de la Liga 1 si campeonan el Torneo de Reservas 2024?

LEER MÁS
'Puma' Carranza increpó a Marioni previo a semifinal entre Alianza y Universitario tras polémica por seguridad: "Si no, jugamos en Matute"

'Puma' Carranza increpó a Marioni previo a semifinal entre Alianza y Universitario tras polémica por seguridad: "Si no, jugamos en Matute"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ida por la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ida por la final de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por playoffs de la Liga 1 2025: íntimos remontan en Matute

¿Quiénes están obligados a votar y de cuánto es la multa si no participas de la segunda vuelta electoral entre Kast-Jara?

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Fútbol Peruano

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ida por la final de la Liga Femenina 2025?

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025