Sporting Cristal obtuvo su pase a la fase final de los Playoffs de la Liga 1 tras derrotar por penales a Alianza Lima. Aunque el equipo de Paulo Autuori abrió el marcador con un gol de Martín Távara, terminó la primera mitad perdiendo 3-1 luego del doblete de Eryc Castillo y el tanto de Paolo Guerrero. En ese contexto, Miguel Araujo contó lo que ocurrió dentro del vestuario celeste durante el descanso.

El defensor no solo destacó el esfuerzo del plantel para clasificar al duelo decisivo ante Cusco FC, sino que también reveló la reacción de Paulo Autuori tras un primer tiempo complicado que dejó a Alianza Lima con una ventaja importante en la serie disputada en Matute.

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre la victoria conseguida frente a Alianza Lima?

"El 'profe' nos metió una put... en el entretiempo y nos hizo despertar, un compañero empezó a gritar, a levantar y creo que eso es el equipo, cuando el equipo necesita esa energía, estamos todos para levantarnos, para animarnos y se ve reflejado el trabajo que estábamos realizando", empezó diciendo el defensor tras la victoria frente a Alianza Lima que los pone cada vez más cerca de alcanzar el Perú 2.

Araujo destacó el partido que hizo Martín Távara

En otro pasaje de su declaración ante la prensa, el defensor no dudó en destacar el desempeño de su compañero Távara, quien terminó convirtiéndose en la figura del partido.

"Hoy Távara se levantó con la pierna izquierda, así que creo que fue su noche y la verdad, muy agradecido con el trabajo que venimos realizando, con el esfuerzo del grupo. Realmente el equipo sacó esa energía interior que tenemos", indicó Araujo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El duelo de ida de la final de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 8.00 p. m. El encuentro de vuelta quedó fijado para el domingo 14 de diciembre. El primer partido tendrá lugar en el Estadio Nacional, mientras que la definición se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.