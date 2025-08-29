Piero Cari ha sido una de las grandes apariciones de Alianza Lima este 2025. Con apenas 18 años, el talentoso volante ha ganado minutos en el equipo blanquiazul y ya deslumbró con sus actuaciones en la Copa Sudamericana. Su gran rendimiento generó que en Europa le pongan los ojos y lo sigan de cerca. Uno de los más interesados sería el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. De acuerdo al comentarista Diego Penny, Cari es una opción latente en el club alemán.

El exportero explicó que una persona sería la clave para el fichaje de Cari al Leverkusen. Se trata de Dieter Schreiber, peruano que trabaja en el conjunto farmacéutico y sería el nexo que el jugador de Alianza necesita para dar el salto al Viejo Continente.

Piero Cari y la persona que lo podría llevar al Bayer Leverkusen

"Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica, ve otros mercados, y que incluso se sentaba con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ex DT del club", dijo en inicio Penny en el programa 'Al ángulo'.

Asimismo, aseguró que su llegada al país europeo es real, ya que lo vienen siguiendo desde hace varios meses. "Esta es una información. El representante de Cari, a inicios de año cuando comenzó a jugar, estuvo en Europa llevando la información del jugador. Hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos, eso es verdad. Por eso digo que lo del Leverkusen no es humo, es verdad. Dieter también está atento a los chicos que salen en el Perú", agregó.

Números de Piero Cari desde que debutó con Alianza Lima

Piero Cari no tardó en mostrar su calidad vistiendo los colores de Alianza Lima. En lo que va del 2025, el mediocampista ha jugado 11 encuentros entre la Copa Libertadores y la Liga 1, sumando una asistencia. Aunque aún no se ha consolidado como titular fijo, ha tenido la chance de sustituir a figuras como Pablo Ceppelini y de arrancar desde el inicio en partidos internacionales.

¿Cuál es el actual valor de Piero Cari?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor en el mercado de 200.000 euros.