Néstor Gorosita analiza poner el mismo once copero para el clásico ante Universitario

La novedad en la convocatoria es Pedro Aquino, quien podría estrenarse con camiseta blanquiazul en el Monumental.

Barcos y Quevedo se perfilan como titulares ante la "U".
El partido contra la Universidad Católica de Ecuador no dejó jugadores lesionados en Alianza Lima pensando en el clásico del domingo ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Mientras la Conmebol resuelve el futuro de Independiente de Avellaneda y U. de Chile (uno de ellos será el rival de los íntimos a los cuartos de final de la Copa Sudamericana), el técnico Néstor Gorosito se mete de lleno en el Torneo Clausura, donde espera sumar su tercer triunfo consecutivo.

La principal novedad es la convocatoria del volante Pedro Aquino, quien tras firmar por el cuadro blanquiazul, estuvo trabajando en las instalaciones de Matute y hay posibilidades que tenga minutos.

En lo que respecta al once inicial, el estratega argentino al parecer no hará mayores rotaciones y saldrá con el mismo once que trajo una victoria desde el Atahualpa de Quito: Guillermo Viscarra continuará en el arco. La línea de cuatro defensores será con Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En el medio sector nuevamente 2.5 millones de soles recibirá Alianza Lima por pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Alessandro Burlamaqui se perfila como titular junto a Fernando Gaibor y Sergio Peña. En ataque Kevin Quevedo irá por el sector derecho, mientras que Eryc Castillo cubrirá el otro sector, para dejar como único punta al “Pirata” Hernán Barcos. Las únicas bajas confirmadas son Pablo Lavandeira, Piero Cari, Jesús Castillo y Paolo Guerrero. Todos por lesión.

Por su parte, Héctor Ordóñez, delegado del club blanquiazul, se pronunció sobre lo acontecido en Argentina, y recalcó que ese tema lo debe resolver la Conmebol. “Es una profunda pena por el fútbol, pero es una situación que Conmebol debe resolver. Nosotros no tenemos opinión, solo lamentamos situaciones así. Alianza no tiene opinión”, dijo

