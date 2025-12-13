Jeriel De Santis ha sido anunciado como flamante refuerzo de Melgar para la Liga 1 2026. El anuncio causó gran sorpresa, puesto que el recuerdo del atacante no es el mejor: solo marcó 1 gol en un partido amistoso con Alianza Lima. A pesar de ello, el que decidió apostar por él fue Juan Reynoso. El técnico peruano reveló que él mismo pidió su contratación porque confía en sus características como delantero y lo respaldan sus números en Caracas de Venezuela.

Si repasamos sus estadísticas este 2025, Jeriel De Santis suma 13 goles en 35 partidos disputados. Cifras que fueron suficientes para que Juan Reynoso quiera contar con él. ¿Será su revancha en el fútbol peruano?

Juan Reynoso defendió la llegada de Jeriel De Santis a Melgar

En conferencia de prensa, Juan Reynoso reconoció las cuestiones alrededor de De Santis son comprensibles. Sin embargo, consideró que debe tener una nueva oportunidad por lo hecho en este último año.

"Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos; es una contratación particularmente pedida por mí. Yo, la verdad, he investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he tenido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos; en casi 35 partidos ha hecho 14 goles y, de acuerdo a los minutos que ha jugado, el porcentaje de goles es muy alto", declaró.

Posteriormente, comentó en qué posición lo visiona en su esquema. Bajo su entendimiento, el atacante venezolano puede retroceder y ser un '9' de área, por lo que asegura que será muy útil.

"Lo veo jugando en punta; puede jugar un poquito más adelante o más atrás. Es un jugador de distintas características a las que tenemos hoy en el plantel: pivotea, aguanta bien, se mueve muy bien entre líneas y hace muy bien el tercer hombre para la llegada de los de atrás", añadió.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Jeriel De Santis?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jeriel De Santis tiene un valor en el mercado de 300.000 euros.