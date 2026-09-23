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Bárbara Muriel, participante de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ rompe en llanto porque Austin Palao se negó a besarla: “Es muy humillante esto”

Bárbara Muriel quedó muy afectada tras el rechazo de Austin Palao en famoso reality chileno, debido a que el peruano se opuso a darle un beso en la boca.

Bárbara Muriel terminó llorando tras el rechazo de Austin Palao a un beso propuesto por la conductora Yamila Reyna. Foto: Instagram
Bárbara Muriel terminó llorando tras el rechazo de Austin Palao a un beso propuesto por la conductora Yamila Reyna. Foto: Instagram
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Una actividad ardiente en '¿Volverías con tu ex? 2' terminó con llanto. Luego de que la conductora Yamila Reyna le propusiera a Bárbara Muriel y Austin Palao darse un apasionado beso de telenovela como sus demás compañeros, el participante peruano indicó que solo accedería a jugar a la gomita, que consistía en que él debía arrebatarle el dulce con sus labios y comérselo.

Bárbara Muriel, cuyo nombre real es Bárbara Córdoba, se mostró incómoda con el rechazo de Austin Palao y aseguró que tampoco quería darle un beso. Asimismo, ante el momento tenso, se retiró y no realizó ningún tipo de juego con el exnovio de Flavia Laos, quien en dicha actividad se besó con el argentino Luis Mateucci. "Si no quiere, no puedo hacer nada", se defendió el cuñado de Alejandra Baigorria.

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Bárbara Muriel llora por desplante de Austin Palao

"No va a haber beso, Yamila. Gomita estaría bien", dijo Austin Palao sobre la propuesta de la conductora de besar a Bárbara Muriel, quien agredió físicamente a Flavia Laos. Luego, la argentina se acercó al peruano para pedirle que no la trate mal. "No, entonces, no, no, no. Disculpa, pero es Austin siendo Austin", comentó la participante de '¿Volverías con tu ex? 2' a Reyna. "Es como la cuarta vez que hace esta estupidez. Es humillante, es un estúpido", añadió furiosa.

Luego de negarse a seguir con el juego, Bárbara Muriel fue consolada por sus compañeros, quienes notaron que terminó dolida por la negativa de Austin Palao de darle un beso. "Como que cada tres días me tira una de esas", sostuvo la cordobesa antes de romper en llanto. "Es muy humillante", le dijo a 'La Guarén', quien se acercó a reconfortarla. "Eso habla más de él que de ti", manifestó la chilena.

No todo quedó allí. Bárbara Muriel comparó a Austin Palao, quien ya tuvo una pelea con otro compañero en dicho reality, con su expareja Luis Mateucci. "Es un rata, es igual que 'Rataucchi'. Sí es igual porque le gusta traicionar. En este momento, me quiero morir", añadió muy indignada.

Cabe indicar que Bárbara Muriel y Austin Palao mostraron tener cierta química en '¿Volverías con tu ex? 2'. Si bien ambos dejaron claro que solo eran amigos y que se estaban conociendo, no había ningún tipo de promesa ni relación. Sin embargo, la actitud del cantante nacional cambió cuando Noelia Márquez ingresó al reality. El peruano pasó de no mostrar iniciativa de conquista con nadie a querer conocer más a la española, a quien sí le llegó a dar un beso en la boca.

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