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En 1840 llevaron un camello de Tenerife a Australia para explorar el desierto: hoy sus descendientes forman una enorme población salvaje

Este miércoles, los camellos asilvestrados compiten por recursos hídricos y vegetación, y eso termina el ecosistema local y los sitios culturales indígenas, ya que no tienen depredadores naturales en el continente.

En 1840, el primer camello documentado en Australia, llamado Harry, llegó desde Tenerife. Su travesía marcó el comienzo de una historia de transporte y exploración en el continente.
En 1840, el primer camello documentado en Australia, llamado Harry, llegó desde Tenerife. Su travesía marcó el comienzo de una historia de transporte y exploración en el continente. | Foto: Magnific
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En 1840, un camello procedente de Tenerife, España, llegó a Australia para participar en una de las primeras expediciones hacia el interior del continente. Aquel animal, llamado Harry, sobrevivió a un viaje en barco que acabó con la vida de los demás ejemplares trasladados.

Su llegada marcó el inicio de una historia que cambiaría con el paso de las décadas. El país oceánico recibió miles de camellos para facilitar el transporte y la exploración de sus zonas áridas, pero cuando los vehículos motorizados los sustituyeron, muchos quedaron en libertad.

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¿Cómo llegó el primer camello a Australia?

Los hermanos Phillips adquirieron nueve camellos en la isla española, aunque solo cuatro o cinco fueron embarcados rumbo a Australia en el SS Apolline. Harry fue el único que sobrevivió al viaje y llegó al continente el 12 de octubre de 1840, convirtiéndose en el primer camello documentado en Australia.

Seis años después, el animal acompañó al explorador John Ainsworth Horrocks durante una expedición por la zona del lago Torrens y el golfo Spencer. Harry podía transportar hasta 160 kilos y recorrer grandes distancias con poca agua, aunque durante el viaje un accidente con un rifle provocó heridas graves a Horrocks.

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¿Por qué hay tantos camellos salvajes en Australia?

Durante la segunda mitad del siglo XIX llegaron miles de camellos desde India y Afganistán, principalmente para transportar personas y mercancías por las regiones áridas. Con la llegada de los vehículos motorizados, muchos dejaron de ser necesarios y quedaron libres en distintas zonas del interior australiano.

Sin depredadores naturales capaces de controlar su expansión, sus poblaciones crecieron considerablemente. Actualmente, los camellos asilvestrados compiten con el ganado y la fauna nativa por el agua y la vegetación, además de afectar puntos de agua y lugares culturales indígenas.

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