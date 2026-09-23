Miguel Torres presiona a la Cámara de Diputados para acelerar debate sobre pedido de facultades
El presidente del Congreso cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aún no lleve su dictamen al Pleno, pese a que el plazo de 15 días para resolver el pedido ya venció.
El presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, presionó a la Cámara de Diputados para que acelere el trámite del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.
El senador de Fuerza Popular cuestionó que la Comisión de Constitución todavía no tenga listo su dictamen y pidió que el proyecto llegue al Pleno para que los diputados decidan si lo aprueban o lo rechazan.
Video destacado
ROSA MARÍA PALACIOS EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
"Nadie dice que no lo debatan, nadie dice que no lo modifiquen; lo único que se pide es que cumplan con lo que dice la ley, que lo lleven al Pleno de Diputados y se vea si pasa o no al Senado", afirmó.
- Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”
- Debate municipal 2026: candidatos a la alcaldía de Lima participaron en segunda jornada
El titular del Congreso sostuvo que la comisión tenía 15 días para pronunciarse sobre la solicitud y consideró que ese plazo ya venció. "Este martes vemos cómo Diputados está deteniendo la delegación de facultades, yo ya me he visto en la necesidad de reclamar", manifestó.
La solicitud fue presentada por el Gobierno de Keiko Fujimori el 28 de agosto y plantea otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 120 días. El pedido incluye materias vinculadas con seguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y otros asuntos de gestión pública.
La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño, todavía no fijó una fecha para debatir el predictamen. La parlamentaria señaló que el documento se encuentra en proceso de redacción.