Torres cuestionó a la Comisión de Constitución de Diputados por no cumplir el plazo establecido en el reglamento. Foto: Congreso

Torres cuestionó a la Comisión de Constitución de Diputados por no cumplir el plazo establecido en el reglamento. Foto: Congreso

El presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, presionó a la Cámara de Diputados para que acelere el trámite del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

El senador de Fuerza Popular cuestionó que la Comisión de Constitución todavía no tenga listo su dictamen y pidió que el proyecto llegue al Pleno para que los diputados decidan si lo aprueban o lo rechazan.

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"Nadie dice que no lo debatan, nadie dice que no lo modifiquen; lo único que se pide es que cumplan con lo que dice la ley, que lo lleven al Pleno de Diputados y se vea si pasa o no al Senado", afirmó.

El titular del Congreso sostuvo que la comisión tenía 15 días para pronunciarse sobre la solicitud y consideró que ese plazo ya venció. "Este martes vemos cómo Diputados está deteniendo la delegación de facultades, yo ya me he visto en la necesidad de reclamar", manifestó.

La solicitud fue presentada por el Gobierno de Keiko Fujimori el 28 de agosto y plantea otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 120 días. El pedido incluye materias vinculadas con seguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y otros asuntos de gestión pública.

La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño, todavía no fijó una fecha para debatir el predictamen. La parlamentaria señaló que el documento se encuentra en proceso de redacción.