Ernesto Álvarez sale en defensa de Fujimori y asegura que decisiones del Poder Judicial si pueden ser criticadas

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, salió en defensa de la presidenta Keiko Fujimori luego de que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazara las declaraciones de la mandataria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante una entrevista en RPP, Álvarez señaló que las decisiones judiciales pueden recibir cuestionamientos y que esto no implica una injerencia en las funciones de los magistrados.

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“A nadie le debe llamar la atención el hecho de que se pueda criticar la actuación de algunos jueces o fiscales sin que esto signifique faltar el respeto o inmiscuirse en las obligaciones de otros órganos constitucionales”, afirmó.

Álvarez sostuvo que el Gobierno respeta la separación de poderes, pero marcó distancia con la posición de Tello sobre los cuestionamientos a la actuación de jueces y fiscales. Según afirmó, las críticas a las resoluciones judiciales cuentan con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El titular del Ministerio de Justicia consideró que el Poder Judicial debería priorizar la resolución de expedientes que llevan años pendientes antes que cuestionar las críticas formuladas desde el Ejecutivo.