López Aliaga: “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”; Daza responde: “Te sigue doliendo la presidencia”

Samuel Daza (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) protagonizaron una serie de ataques durante su presentación en dupla en la segunda fecha del debate municipal.

López Aliaga inició su participación enumerando las propuestas de infraestructura y seguridad que tiene para Lima. Al terminar, fue turno de Daza, quien lo llamó “mentiroso”. “Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, le dijo.

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Seguidamente, le mencionó que un reportaje de Cuarto Poder indicó que el partido celeste presenta a personas investigadas en sus filas: “Usted no combate la delincuencia, usted la está promoviendo porque lleva 110 candidatos (cuestionados)”.

El ex alcalde de Lima arremetió: “Hay que tener pellejo y manteca de chancho para soportar a este caballero”. Luego, le precisó que el JNE dio el visto bueno a los referidos candidatos, pero que aún así ha decidido suspender su militancia.

Antes de terminar, López Aliaga mencionó que habían candidatos investigados por presuntos vínculos con Odebrecht, por lo que Daza le pidió que no se meta con su partido.

“Nos mentiste cuando dijiste que no postulabas (a la alcaldía), cuando dijiste que no postularías a senador, y nos vuelves a mentir. Nos dijiste Lima, potencia mundial y somos potencia de tráfico, de extorsión, de sicariato. Esa es la verdad y es lo que hemos visto los limeños este tiempo”, añadió.

En respuesta, el ex candidato presidencial le recordó que en el Senado Renovación Popular es soporte del partido naranja, por lo que se le extrañaba que vaya en contra de esa política.

“El gobierno que usted representa tiene 300 muertos desde 28 de julio hasta la fecha. Sigue destinando miles de dólares a Petro Perú”, manifestó López Aliaga. Inmediatamente, Daza le respondió: “Qué pena que te siga doliendo la presidencia que perdiste”.

Además, aseguró que el representante de Renovación Popular lo estuvo llamado e intentando comunicarse con él momentos previos al debate.