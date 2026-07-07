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¡Se fueron a las manos! Austin Palao protagoniza fuerte pelea con Raimundo Cerda en reality chileno por la modelo Fran Maira

La pelea con Raimundo Cerda dejó en shock a Flavia Laos, quien ingresó al reality '¿Volverías con tu ex? 2' junto a Austin Palao. Previamente, el modelo peruano negó su relación con Fran Maira.

Flavia Laos y Austin Palao se unieron a la segunda temporada del reality chileno '¿Volverías con tu ex?'.
Flavia Laos y Austin Palao se unieron a la segunda temporada del reality chileno '¿Volverías con tu ex?'. | Foto: composición LR/Mega/Instagram
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El reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ volvió a encender la polémica con un enfrentamiento que pasó de las palabras al contacto físico. Austin Palao y Raimundo Cerda protagonizaron un tenso cruce en plena Asamblea Extraordinaria, con Fran Maira como eje de la discusión.

La disputa no solo dejó frases cargadas de reproches, sino también un forcejeo que obligó a la producción y a los compañeros a intervenir para evitar que la pelea llegara a mayores. El fragmento se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

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Austin Palao y Rai Cerda se pelean por Fran Maira

Todo comenzó cuando Raimundo cuestionó la manera en que Austin se refirió a su relación pasada con Fran Maira, minimizando los meses que compartieron juntos. El chileno le recriminó: “No me gustó escuchar cómo hablaste tú de ella”. Ante ello, el peruano respondió con fastidio: “Y vas a seguir con lo mismo”.

Cerda insistió en defender a la modelo y lanzó una frase que encendió aún más la tensión: “Lloraba en mis brazos por tu culpa”. La reacción del ex de Flavia Laos fue desafiante, aunque aseguró que era consciente de la relación que tuvo con Fran y que la quiso mucho: “Bien, perfecto, ¿y? ¿Qué vas a hacer?”.

La discusión escaló cuando Raimundo tocó el brazo de Palao, quien reaccionó empujándolo. Ambos terminaron tomándose de la ropa a la altura del cuello, mientras los demás intentaban separarlos. El conductor Julio César Rodríguez pidió calma y que regresaran a sus puestos, pero el ambiente ya estaba marcado por el enfrentamiento.

El trasfondo de la pelea tiene como protagonista a Fran Maira, con quien Austin mantuvo un vínculo de varios meses. Sin embargo, en el mismo reality, el modelo negó ese vínculo ante Flavia Laos, asegurando que solo se conocieron. Esa declaración generó molestia en Raimundo, amigo cercano de Fran, quien decidió salir en defensa de la modelo y enfrentar directamente al peruano.

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