Dina Páucar enfurece contra artistas que cantan sus canciones sin darle crédito: “Tengan la gentileza de poner el nombre de la autora”
Dina Páucar expresa su indignación por la falta de crédito en sus canciones, como 'Sonríe para mí', que es de su autoría desde el 2000. La cantante solicita reconocimiento a su trabajo.
La cantante folclórica Dina Páucar, quien anunció que pronto llegará al altar, expresó toda su indignación contra las cantantes que interpretan sus canciones, pero no le dan ningún tipo de crédito. La intérprete huanuqueña contó que 'Sonríe para mí', uno de sus grandes éxitos, fue compuesta por ella y recalcó que no tiene problema que otras artistas lo canten, pero pidió que respeten su derecho de autora.
"Porsiacaso, ‘Sonríe para mí’ es de mi autoría. Hay niñas que lo están cantando. Yo no digo que no la canten, pero pongan la autoría de Dina Páucar. Soy autora de esa canción desde hace muchísimos años, desde el 2000. He grabado esta canción con mucho cariño, así que tengan la gentileza de siquiera poner el nombre del autor. La autora soy yo", dijo antes de interpretar dicho tema.
Dina Páucar se queja de otras artistas
Lo que dijo Dina Páucar generó todo tipo de comentarios. Si bien algunos la respaldaron por hacer respetar su derecho como compositora, otros usuarios indicaron que no le creen que 'Sonríe para mí' nació de su inspiración.
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"Ojalá Corazón Serrano pusiera lo mismo… hacen dinero con las canciones de otros cantantes", "Autora... ¿o se la compró a alguien?", "No es su canción", "Ahora resulta que compone también jajaja", "Que yo sepa los que cantan su canción es Corazón Serrano, voz de Kiara e Yrma Guerrero", "Bien dicho, ella no les pide regalía, no las demanda, solo pide colocar autoría" y "Pero la mayoría de lo que cantas son composición del verdadero compositor Elmer de la Cruz"; fueron algunos comentarios que dejaron en TikTok.
Cabe recordar que hace unos días, Dina Páucar anunció que su pareja de toda la vida y mánager, Rubén Sánchez, le pidió unir su vida frente a Dios después de tres décadas de relación. "Hace poquito me ha pedido la mano. Tenemos hijos, pero nunca me había pedido (matrimonio)", señaló la intérprete de 'Qué lindo son tus ojos' en el programa 'Arpa en mano'.
El magazine 'América hoy' se contactó con Rubén Sánchez para consultarle cuándo será la boda con Dina Páucar. "Ojalá pueda ser este año. ¿Preparativos del matrimonio? Estamos en eso justamente. (Mis hijos) están organizándolo", comentó muy emocionado el empresario.