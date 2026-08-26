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Meses atrás, Flavia Laos y Austin Palao ingresaron al reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2', donde las exparejas pueden reconciliarse o encontrar el amor en terceras personas. Y pasó lo segundo. La cantante primero se sintió atraída por Nico Solabarrieta, mientras que el exintegrante de 'Combate' fue vinculado con Nicole Moreno. Sin embargo, con el pasar de las semanas, la actriz congenió más con Luis Mateucci, quien en la actualidad es su pareja fuera del encierro.

En un reciente capítulo de '¿Volverías con tu ex? 2', el argentino Luis Mateucci, expareja de Oriana Marzoli (exnovia de Facundo González), cuestionó a Austin Palao por querer dárselas de correcto y que no comete ningún error. Asimismo, lo criticó por su desempeño en el reality chileno, el cual se graba en la selva peruana.

Luis Mateucci cuestiona a Austin Palao

Luis Mateucci criticó a Austin Palao por su supuesto orgullo y por su supuesta arrogancia, sobre todo con Laos, quien intentó hacer las paces con el peruano. "Él tiene un gran problema: se cree perfecto. Y no se puede así. Flavia le pidió disculpas y no se las aceptó. (Él dijo) que se lo tendría que haber pedido en privado. Cada uno lo hace como quiere", comentó el argentino a otro de sus compañeros.

En otro momento, Luis Mateucci criticó a Austin Palao por levantarse tarde y no generar ningún tipo de contenido para el reality '¿Volverías con tu ex? 2'. "Está apagado. ¿Le pasará algo? Voy a tener que hablar con él", dijo de manera burlona. "A 'Durmiendo por un sueño' debió venir", añadió entre risas.

En otro momento, Austin Palao se defendió de los ataques de Luis Mateucci y le recomendó que duerma un poco más porque lucía demacrado, pero el argentino no se dejó. "Despertó la planta. Si necesitas hablar, acá tienes un hombro", indicó.