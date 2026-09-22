Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

La presidenta Keiko Fujimori se presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde expuso sobre la delincuencia como la principal problemática nacional que afronta el Perú. Durante su participación, la mandataria reiteró su pedido para que se califique como organizaciones terroristas a los grupos criminales nacionales y transnacionales que operan en nuestro territorio.

"Por eso, lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y del bien. La clara definición y el marco normativo permitirán que las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional, actúen decididamente ante la amenaza al orden interno que generan estas organizaciones", señaló.

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Además, Fujimori hizo mención a la reciente adhesión del Perú al Escudo de las Américas. Señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia para enfrentar la delincuencia en conjunto con aliados regionales. Aseguró que estas acciones irán acompañadas de reformas educativas para abordar estructuralmente la problemática.

"En Perú vamos a enfrentar el crimen: desde el hombre que lo ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente si, a la vez, no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo", indicó.

Keiko Fujimori tuvo un mensaje en contra de las “agendas ideológicas”

La presidenta también dedicó parte de su discurso a cuestionar las denominadas “agendas ideológicas”. Sin detallar a qué agendas en particular se refería, Fujimori aseguró que la incorporación de estas líneas ha generado una situación adversa para el país.

“Corresponde señalar que la incorporación en su momento de una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que los profesores no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados”.

Por otro lado, la mandataria ratificó su respeto a la Carta de las Naciones Unidas: “El Perú viene ratificando su absoluto compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y sus principales pilares: paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo. Pero, lamentablemente, aún hoy, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados”, señaló la presidenta en otra parte de su discurso.