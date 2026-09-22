Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Revelan más casos de racismo en Liceo Naval y debate municipal 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

La presidenta también insistió en permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuenten con un marco normativo para operar en conjunto frente a estas organizaciones criminales.

Keiko Fujimori dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU | Foto: ONU.
Keiko Fujimori dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU | Foto: ONU.
google iconLa República en Google

La presidenta Keiko Fujimori se presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde expuso sobre la delincuencia como la principal problemática nacional que afronta el Perú. Durante su participación, la mandataria reiteró su pedido para que se califique como organizaciones terroristas a los grupos criminales nacionales y transnacionales que operan en nuestro territorio.

"Por eso, lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y del bien. La clara definición y el marco normativo permitirán que las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional, actúen decididamente ante la amenaza al orden interno que generan estas organizaciones", señaló.

Video destacado

ROSA MARÍA PALACIOS EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”

lr.pe

Además, Fujimori hizo mención a la reciente adhesión del Perú al Escudo de las Américas. Señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia para enfrentar la delincuencia en conjunto con aliados regionales. Aseguró que estas acciones irán acompañadas de reformas educativas para abordar estructuralmente la problemática.

"En Perú vamos a enfrentar el crimen: desde el hombre que lo ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente si, a la vez, no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo", indicó.

Puedes ver

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

lr.pe

Keiko Fujimori tuvo un mensaje en contra de las “agendas ideológicas”

La presidenta también dedicó parte de su discurso a cuestionar las denominadas “agendas ideológicas”. Sin detallar a qué agendas en particular se refería, Fujimori aseguró que la incorporación de estas líneas ha generado una situación adversa para el país.

Puedes ver

Caso "La China Polo": PNP captura a un nuevo implicado en Surco y lo trasladan a Áncash

lr.pe

“Corresponde señalar que la incorporación en su momento de una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que los profesores no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados”.

Por otro lado, la mandataria ratificó su respeto a la Carta de las Naciones Unidas: “El Perú viene ratificando su absoluto compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y sus principales pilares: paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo. Pero, lamentablemente, aún hoy, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados”, señaló la presidenta en otra parte de su discurso.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Cristorata’ se defiende tras ser acusado de burlarse de la víctima del caso Liceo Naval

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

China encontró un curioso destino para más de 6.000 botellas de leche que nadie quería reciclar: su uso beneficia a millones de personas

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

13 candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: Rafael López Aliaga confirmó su participación

JEE Lima Centro archiva proceso contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

13 candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: Rafael López Aliaga confirmó su participación