Edwin Guerrero elogió en TikTok a Paulina Villalobos por su actuación en ‘Yo Soy’ como Isabel Pantoja. La consideró la mejor de la temporada, afirmando que podría ganar. Foto: Tiktok/Instagram

Edwin Guerrero elogió en TikTok a Paulina Villalobos por su actuación en ‘Yo Soy’ como Isabel Pantoja. La consideró la mejor de la temporada, afirmando que podría ganar. Foto: Tiktok/Instagram

Edwin Guerrero, director musical de Corazón Serrano, realizó una transmisión por TikTok la noche del martes 22 de septiembre, donde respondió las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó sobre lo que opinaba de la participación de Paulina Villalobos en 'Yo soy' como imitadora de Isabel Pantoja, a lo que el cumbiambero indicó que ella era la mejor de la temporada y que iba a ser la ganadora del concurso de Latina.

"Sinceramente, me parece extraordinario cómo canta ella. Me parece excelente. Si esa cantante que imita a Isabel Pantoja quiere entrar a Corazón Serrano, puede ser, ¿no? ¡Invitémosla! Canta muy bien. Fuera de bromas, canta muy bonito. Tiene un sentimiento, una interpretación…", manifestó Edwin Guerrero, quien habría recibido una fuerte indirecta de Ana Lucía Urbina.

Según el dueño de Corazón Serrano, más allá de la buena imitación que hace de Isabel Pantoja, Paulina Villalobos brilla con su propio color de voz. "Yo la he escuchado a ella porque me mandaron varios tiktoks donde ella cantaba otras canciones que no eran de Isabel Pantoja. Allí descubres su verdadera voz y es extraordinaria. Si yo tuviera a ella en Corazón Serrano, tenemos canciones muy adaptables para su timbre vocal y romanticismo. Su voz es muy agradable", comentó el piurano.

Edwin Guerrero le hace propuesta a Paulina Villalobos

En otro momento, Paulina Villalobos se hizo presente en el live de Edwin Guerrero, quien no dudó en llenarla de elogios. "Cantas extraordinario, te felicito. Tú vas a ganar 'Yo soy' porque tienes presencia, una interpretación extraordinaria y tu voz es hermosísima. Felicitaciones", manifestó el dueño de Corazón Serrano.

Segundos después, el también cantante no dudó en invitarla a formar parte de Corazón Serrano, que en febrero celebrará sus 33 años de trayectoria. "Desde ya estás invitada si en algún momento quieres probar en la cumbia, aquí estamos. Tenemos canciones y tenemos posibilidades para hacer cosas", agregó emocionado.

Cabe recordar que Paulina Villalobos, natural de Chiclayo, ganó el concurso televisivo 'Yo soy Kids' en 2020 a los 12 años, destacándose por su imitación de la cantante española Isabel Pantoja. Recientemente, sus presentaciones en 'Yo soy' y su evolución artística interpretando a la 'tonadillera' han vuelto a viralizarse en medios nacionales e internacionales, sorprendiendo a la teleaudiencia y a diversos programas de entretenimiento por la madurez y similitud de su voz.