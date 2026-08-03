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Flavia Laos es agredida por Bárbara Muriel tras ataque de celos en reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2': "¡Me jaló el pelo!"

¡Explota la polémica! Flavia Laos vivió un tenso momento tras ser agredida por Bárbara Muriel durante una escena de celos que generó gran revuelo en redes sociales.

Flavia Laos pasó tenso momento tras agresión de Bárbara. Foto: composición LR/difusión
Flavia Laos pasó tenso momento tras agresión de Bárbara. Foto: composición LR/difusión
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Flavia Laos volvió a convertirse en una de las protagonistas de '¿Volverías con tu ex? 2', aunque esta vez por un tenso enfrentamiento con la participante Bárbara Muriel. La modelo peruana fue víctima de agresión física durante el más reciente episodio del reality chileno. "¿Qué te pasa? ¡Me jaló el pelo!", reclamó la influencer mientras era separada por sus compañeros.

Las imágenes del incidente generaron reacciones en redes sociales, donde pidieron una sanción para la popular 'Barbie' y cuestionaron la actitud de otros participantes que alentaron el conflicto.

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¿Cómo ocurrió la agresión entre Flavia Laos y Bárbara Muriel?

Desde su ingreso a '¿Volverías con tu ex? 2', Flavia Laos destacó por su personalidad directa y por los constantes roces que ha protagonizado con Bárbara Muriel y Guarén. Sin embargo, el conflicto más fuerte ocurrió durante el reciente capítulo del reality, cuando la influencer peruana compartía un momento junto a otras participantes en la cama de Luis Mateucci.

Según las imágenes del programa, Nicolás Salabarrieta alertó a 'Barbie' de que la expareja de Austin Palao estaba recostada en la cama junto al argentino. Tras recibir el aviso, la participante ingresó a la habitación decidida a sacar a la peruana del lugar.

Con el paso de los segundos, el ambiente se volvió cada vez más tenso. La protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' se puso de pie sobre la cama para responder a la actitud de su compañera y en medio de la tensión, cuando la influencer se estaba por retirar del lugar fue agredida. "¿Qué te pasa? ¡Me jaló el pelo!", exclamó la modelo indignada.

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Redes sociales exigen sanción para Bárbara Muriel tras incidente

En redes sociales, los seguidores del reality expresaron su rechazo por la actitud de Bárbara Muriel, considerando que la situación sobrepasó los límites de una discusión. Muchos internautas solicitaron que la participante reciba una sanción e incluso plantearon la posibilidad de su expulsión tras la presunta agresión contra Flavia Laos.

Además de las críticas dirigidas a Bárbara Muriel, los seguidores del programa también cuestionaron el comportamiento de Nicolás Salabarrieta, quien avisó a la participante que la influencer peruana se encontraba en la cama de Luis Mateucci. Del mismo modo, varios usuarios reprocharon la actitud de Guarén, al considerar que alentó a Bárbara a enfrentar a la modelo peruana.

Entre los comentarios que más se repitieron destacaron mensajes como: "Qué poco hombre este chico (Nico)", "Guaren dándole ánimos a la Bárbara para que vaya", "Me imagino que será expulsada" y "Deberían expulsar a Bárbara por la agresión que hizo, eso no se hace señores".

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