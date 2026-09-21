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Magaly Medina rompe su silencio tras asesinato de la periodista 'China Polo' y expone investigaciones en su contra: "Yo fui su víctima"

Magaly Medina rechazó con firmeza el asesinato de la 'China Polo', pero no dudó en recordar el conflicto que sostuvo con ella, así como las acusaciones y sentencias que recayeron sobre la periodista.

Susy Aponte, quien sostuvo un conflicto mediático con Magaly Medina y su esposo, fue asesinada el 19 de septiembre en Áncash.
Susy Aponte, quien sostuvo un conflicto mediático con Magaly Medina y su esposo, fue asesinada el 19 de septiembre en Áncash.Foto: composición LR/ATV/Facebook
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El asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, a manos de sicarios en Áncash, generó múltiples reacciones. Magaly Medina, blanco de acusaciones de la comunicadora en el pasado, decidió pronunciarse por primera vez en su programa.

La conductora lamentó la violencia del crimen, pero fue tajante al recordar el enfrentamiento que mantuvo con Polo. “Voy a tocar por única vez un tema que nunca he querido tocar. Lamento profundamente las imágenes que todos hemos visto, donde la comunicadora 'China Polo' murió en esas circunstancias tan violentas y a manos de sicarios. Eso es algo que tenemos que de todas maneras estar en contra de la violencia generalizada en nuestro país”, señaló.

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Magaly Medina rompe su silencio tras asesinato de ‘China Polo’

Medina, en esa línea, insistió en que el periodismo exige rigurosidad. “Yo creo que el periodismo se debe ejercer con responsabilidad. Cuando quieras decirle algo a alguien, cuando quieras llamarlo ‘mafioso’, ‘corrupto’, tienes que mostrar las pruebas”, dijo, antes de asegurar que Polo la acusó sin sustento. “Ella puede hoy estar muerta, pero eso no hace que yo no pueda decir la verdad. Jamás me defendí de sus acusaciones de lo más avezadas, temerarias. Cuando no pudo conmigo, comenzó con mi esposo. Nunca mostró una prueba tangible contra mí”.

La periodista también expuso las investigaciones que enfrentaba Polo y citó un informe de Marco Sifuentes. “La fiscalía pedía 12 años... He visto expedientes donde sus familiares y ella estaban vinculados a una organización dentro del Ministerio de Transportes de Áncash. Tenía sentencias. Una mujer que atacaba, que no sacaba pruebas y que difamaba con muchísima libertad y soltura, tenía todas estas investigaciones”, afirmó.

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La 'Urraca' también respaldó lo dicho por Eloy Marchán, quien pidió identificar al autor intelectual del crimen y cuestionó que Polo sea llamada periodista. “Concuerdo con él: creo que se deben investigar, como se deben investigar todas estas muertes que vemos todos los días por sicariato (…). Lo que pasa es que, cuando alguien muere, todos intentamos santificarlo. Pero yo, que fui su víctima, que me hizo tantas denuncias sin pruebas a mí, a mi familia, yo no puedo permitir que otros digan ‘la periodista’. No, no manchen, no ensucien la palabra”, expresó.

Finalmente, la conductora se deslindó de manera frontal de cualquier vínculo con el asesinato, en respuesta a las voces que la señalan por las acusaciones pasadas de Polo.

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