Christian Dominguez sorprende al tocar de más a Tula Rodríguez y ella reacciona: escena se volvió viral en redes

Christian Domínguez protagonizó un inesperado momento al tocar de más a Tula Rodríguez en plena presentación frente a un numeroso público. La escena no tardó en generar reacciones en la propia conductora y en el set, así como en los usuarios en redes sociales.

Todo ocurrió en ‘Chapa tu money’, programa humorístico de improvisación, cuando el esposo de Karla Tarazona salió al frente para bailar con la presentadora de televisión como parte de una dinámica. Sin embargo, nadie esperaba que se convertiría en lo más comentado de la noche.

Christian Domínguez toca de más a Tula Rodríguez

El también actor inició su intervención junto a Tula con pasos de baile y acrobacias. En medio del espectáculo, Domínguez cargó a su compañera en hombros y terminó tocándole el trasero en dos oportunidades. Rodríguez reaccionó de inmediato la primera vez, retirando la mano, mientras el público estallaba y Mateo Garrido Lecca señalaba a la cámara que él lo había visto todo. El conductor de 'Chapa tu money', posteriormente, manifestó con el micrófono: “No te voy a permitir esa falta de respeto”.

La dinámica continuó y se produjo otro instante llamativo cuando el cumbiambero posó sus manos en la parte superior de la presentadora y después ella quedó de espaldas frente a él. La situación volvió a generar sorpresa en el set y dio pie a un comentario directo de Garrido Lecca hacia la participante: “¿Ha sentido que te han tocado todo, y eso te alegra?”. Rodríguez respondió con una amplia sonrisa: “Mira mi cara”.

La escena terminó en tono humorístico. Tula reaccionó entre risas, mientras Domínguez mostró cierta vergüenza y timidez tras el inesperado momento, ocurrido durante las piruetas del baile.

En redes sociales, los usuarios destacaron la reacción comprensiva e hilarante de Rodríguez, quien supo manejar el lapsus con naturalidad. Algunos bromearon sobre el episodio y recordaron pasajes de la vida personal del cantante, mientras otros subrayaron que no se trató de una falta de respeto hacia su amiga de hace muchos años, sino de un accidente en medio de la dinámica del programa.