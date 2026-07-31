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La cantante chilena Fran Maira quien aseguró haber mantenido una relación de nueve meses con Austin Palao tras conocerse en el reality '¿Ganar o servir?', encendió las alarmas entre sus seguidores luego de mostrarse con visibles lesiones en el rostro a través de una transmisión en vivo.

La también exparticipante de 'Gran Hermano' habría estado involucrada en un violento episodio relacionado con su expareja, el productor musical Joaquín Rodríguez, conocido como Nes. Mientras continúan las distintas versiones sobre lo ocurrido, la joven rompió su silencio y contó cómo se encuentra tras lo sucedido.

¿Qué se sabe de la agresión que sufrió Fran Maira?

Durante los últimos días, Fran Maira preocupó a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo en la que mostró las lesiones que presentaba tras el incidente. En las imágenes se evidencian moretones en la cabeza, la nariz, los labios, además de golpes en el cuello y una lesión en uno de sus dedos, el cual permanece inmovilizado.

De acuerdo con la información difundida por el programa chileno 'Hay que decirlo', la agresión habría ocurrido durante el fin de semana y la influencer tuvo que acudir a una clínica de Santiago para recibir atención médica. El espacio televisivo señaló que el conflicto se habría originado luego de que la joven publicara en redes sociales que ofrecía una recompensa de 8 millones de pesos a quien entregara información sobre una mujer.

El panelista Manu González sostuvo que una mujer pelirroja habría sido quien "orquestó" la agresión contra la cantante. Sin embargo, también surgieron versiones que indican que Fran Maira habría llegado de manera "violenta" y "descontrolada" al domicilio de su expareja, donde las lesiones se habrían producido mientras era reducida.

Fran Maira rompe el silencio y asegura que los videos fueron sacados de contexto

Tras la viralización de las imágenes, Fran Maira decidió responder públicamente y entregó su versión de los hechos durante una conversación con el programa 'Que te lo digo'. La artista fue consultada sobre su estado de salud, especialmente luego de que en uno de los registros filtrados se le escuchara decir que se estaba "tirando de un puente".

En la entrevista, la cantante confirmó que continúa afectada por lo sucedido y reveló que actualmente recibe apoyo psicológico para afrontar este difícil episodio. "No estoy bien, obviamente, estoy mal, pero saliendo adelante como siempre", expresó. Asimismo, cuestionó la difusión de los videos y aseguró que estos no muestran lo ocurrido de manera completa. "Los videos no fueron autorizados por mí, y aparte están sacados de contexto, porque los cortan cuando la niña me pega, cuando él me pega, no muestran nada", declaró la influencer.