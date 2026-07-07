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Flavia Laos impacta al besarse con modelo chileno Nico Solabarrieta delante de Austin Palao en ‘Volverías con tu ex? 2’

Desde que llegó a 'Volverías con tu ex? 2', la peruana Flavia Laos aseguró que se siente atraída por Nicolás Solabarrieta, con quien protagonizó un candente beso. "Es mi tipo", dijo.


Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta sorprenden al besarse durante su sensual baile, mientras Austin se muestra calmado ante la situación.
Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta sorprenden al besarse durante su sensual baile, mientras Austin se muestra calmado ante la situación. | Fotos: captura/Youtube
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Desde que Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a 'Volverías con tu ex? 2', no han dejado de ser noticia. Además de protagonizar constantes enfrentamientos, los peruanos han cautivado con su belleza. Por ejemplo, la cantante aseguró que, de todos los chicos, el que más le llamó la atención fue Nicolás Solabarrieta, quien entró al reality junto a su exnovia Valentina Torres, más conocida como 'La Guarén'.

En el avance del capítulo 22 de 'Volverías con tu ex? 2', se ve que todos los participantes tendrán que bailar sensualmente bajo la lluvia. Mientras que a Flavia Laos le tocó bailar con Nicolás Solabarrieta y Raimundo Cerda, Austin Palao tuvo que hacer lo propio con Bárbara Córdoba y Estefanía Marquis.

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Flavia Laos se besa con chileno delante de Austin Palao

En las imágenes se aprecia la química entre Nicolás Solabarrieta y Flavia Laos, quien días atrás comentó que le atraía mucho el chileno. Segundos después, ambos sorprendieron a todos los participantes de 'Volverías con tu ex? 2' con un apasionado beso mientras bailaban sensualmente.

Mientras que Austin Palao se mostró muy calmado ante la situación, la que quedó en shock fue 'La Guarén', pues no pudo ocultar su asombro al ver a Nicolás Solabarrieta besando a otra. Cabe indicar que los chilenos iniciaron su romance en '¿Ganar o servir?', reality que se grabó en Lima, pero terminaron a raíz de una infidelidad.

“Jajaja, ahora sí la Guaren que se calle jajaja, eso le pasa por boba”, “Necesito el sticker de la cara de la Guarén cuando ve el beso. ¡Ahora ya!”, “Muy bien Flavia, eres libre de besar a quien quieras. total, no tienes novio”, “Omg. El baile y el beso de Flavia Laos”, “Vino alguien que la calló a la Guaren. Eso le pasa por ir en contra de Stefi”, “Ese beso de Nicolas y Flavia me encantó. A la Guarén casi se le cae la cara” y “Creo que la mayoría no sabe cómo es Flavia Laos, aparte de ser una chica directa y siempre dar en claro sus intenciones, también es profesional y actriz y si le dicen que el baile es con beso, ella lo dará porque es su profesión. Así tenga o no tenga intenciones con Nico”; fueron algunas de las reacciones de los usuarios de YouTube.

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