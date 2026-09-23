➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 23 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 23 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del miércoles 23 de septiembre?
- Aries: Llegarán a tu mente ideas y estrategias inteligentes que te permitirán materializar los planes que deseas desarrollar. Hoy todo empieza a ser más concreto y real. En el amor, sé más expresivo.
- Tauro: Tus esfuerzos no están alcanzando los resultados que esperas. A pesar de la incertidumbre inicial, hoy conversarás con alguien que te ayudará a encontrar salidas inteligentes. Todo se resolverá.
- Géminis: Tienes que tratar de regular tu sueño y no desvelarte. Arrastras un cansancio que no te permite concentrarte en tus actividades. En el amor, aclara tus dudas y no te dejes llevar por los celos.
- Cáncer: Puedes recibir información reveladora a través de sueños o de premoniciones que te ayudarán a revelar cosas ocultas. Hoy la intuición te ayudará a advertir problemas y encontrar soluciones.
- Leo: No tomes decisiones si ellas están sujetas al estado emocional del momento. Luego las mareas internas se calmarán y podrías cambiar de parecer y luego tener que rectificarte. Debes esperar.
- Virgo: Posiblemente hayas tenido que madrugar. Tu agenda laboral te obligará a dedicarle muchas horas al trabajo. Luego vendrán otros compromisos y tu día terminará muy tarde. Paciencia.
- Libra: Esa actividad te genera ingresos un tanto fluctuantes. Es el momento de evaluar la posibilidad de un cambio que te permita lograr estabilidad financiera. En el amor, actúa con transparencia.
- Escorpio: No puedes dejar que tus sentimientos te ganen. Estás frente a una situación que requiere de acciones estratégicas y muy bien razonadas. No definas nada hasta recuperar la calma.
- Sagitario: Te encargarán una actividad que consideras no está dentro de tus obligaciones realizar. Este escenario es excepcional y debido a circunstancias imprevistas. No discutas y trata de ayudar.
- Capricornio: A pesar de tu naturaleza un tanto fría y racional, te será difícil ser indiferente ante los problemas que afronta un ser querido. Si las emociones te ganan no podrás ayudar. Mantén la calma.
- Acuario: No tomes como cierto nada que no puedas comprobar. Dejarte llevar por chismes sin fundamento te afecta emocionalmente y tienes que evitarlo. En el amor, que las emociones no te dominen.
- Piscis: Una persona que tiende a difamar intentará sacarte información para luego comentarla de una manera tergiversada. Sé prudente. En el amor, tu pareja sospecha. Es momento de decir la verdad.