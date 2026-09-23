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José Burga, animador de La Bella Luz, revela el verdadero motivo del fin de su relación clandestina con Naldy Saldaña: “Por eso tomé mi distancia”

José Burga, animador de La Bella Luz, asegura que la relación con Naldy Saldaña duró alrededor de un año y confiesa que ambos volvieron a caer en la tentación, pero decidió poner fin a dichos encuentros por otras razones.

José Burga, animador de La Bella Luz, confirma su relación clandestina con Naldy Saldaña tras revelaciones de su expareja y admite haber sido infiel. Foto: Willax.
José Burga, animador de La Bella Luz, confirma su relación clandestina con Naldy Saldaña tras revelaciones de su expareja y admite haber sido infiel. Foto: Willax.
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Luego de que la expareja de José Burga revelara que el animador de La Bella Luz mantuvo una relación clandestina con Naldy Saldaña, la cantante admitió que le fue infiel a su entonces pareja, pero pidió que no se desestime su denuncia contra César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos. Luego, el presentador fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', donde confirmó que todo lo que dijeron ambas mujeres es cierto.

Asimismo, 'Josesito', como se hace llamar el animador de La Bella Luz, contó que le pidió disculpas tanto a su exesposa, Jazmín Pastor Gómez, como a sus engreídas. "Le he pedido perdón a ella, le pido perdón a mis hijas por mis errores y por el mal momento que les he hecho pasar", comentó.

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Animador de La Bella Luz da detalles de su relación con Naldy Saldaña

José Burga, el animador de La Bella Luz que ha sido acusado de haber hecho bullying a sus excompañeros, aprovechó las cámaras de 'Amor y fuego' para hablar de la relación oculta que mantuvieron por varios meses. "¿Qué tipo de relación han tenido entre ustedes dos?", preguntó el reportero del programa de entretenimiento de Willax, a lo que el presentador respondió: "Como sale en los chats, hemos tenido una relación, nos encontrábamos".

"¿Cuánto tiempo duró la relación entre Naldy Saldaña y tu persona?", volvió a preguntar el periodista de 'Amor y fuego'. "Aproximadamente un año por ahí", respondió Burga, quien aseguró que la relación con la cantante se terminó cuando los dueños de La Bella Luz se enteraron de lo que pasaba entre los dos integrantes del grupo. "Me sancionaron económicamente y me iban a sacar de la orquesta, pero lo que tuve que hacer es pedir disculpas y que ya no se iba a volver a repetir".

No todo quedó allí. Cuando le preguntaron si Naldy Saldaña mantuvo relaciones con otros compañeros de La Bella Luz, el animador la dejó mal parada con su respuesta. "Como te digo, si el río suena, es porque piedra trae… Esos temas no puedo responder, pero sí, por ahí ha habido algo", dijo entre risas.

Finalmente, el actual animador de La Bella Luz contó que él y Naldy Saldaña volvieron a caer en la tentación un par de veces, pero fue él quien decidió poner punto final a los encuentros. "Luego tomé mi distancia porque me enteré de otras cosas y por eso tomé mi distancia. ¿Por una tercera persona? Sí", concluyó.

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