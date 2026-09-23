Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Conoce dónde fue el último temblor en Perú hoy, miércoles 23 de septiembre, y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país. Consulta en esta cobertura la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico informado durante la jornada.



