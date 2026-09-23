La repentina muerte de 'La China Polo' ha conmocionado a todo el país, debido a que se realizó en un mercado y a plena luz del día. Sin embargo, los más afectados, sin lugar a dudas, han sido sus familiares, quienes han perdido a uno de los pilares de su hogar. Las imágenes de su velorio y posterior entierro de los restos de Susy Ysabel Aponte Polo también han generado que muchas personas lamenten el suceso ocurrido en Caraz el pasado 19 de septiembre.

'Amor y fuego', programa conducido por Rodrigo González, compartió el martes 22 de septiembre un video del último adiós que le dieron los familiares y amigos cercanos a 'La China Polo' en el Camposanto Lomas de la Paz, en Nuevo Chimbote. El momento más emotivo fue cuando Claudia Tello, una de sus hijas, le leyó una carta de despedida.

Hija de 'La China Polo' rompe en llanto en cementerio

No solo fue una periodista. 'La China Polo' tuvo una familia conformada por cuatro hijos y su esposo, quien justamente estuvo con ella en el día de su muerte.Claudia Tello Aponte, una de sus engreídas, conmovió a las personas que llegaron al cementerio para darle el último adiós.

"Como no quieres que no llore si me dejaste tan pequeña para aprender a vivir sin ti. Todavía me acuerdo cuando me decías: ‘Ya nos vamos a ver muy pronto, Coquita, pero no le digas nada a la tóxica de tu hermana’. Siempre tenías algo que decir. Siempre estabas haciendo alguna broma, molestando a alguien o sacándonos una sonrisa. Y ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar una de tus ocurrencias, incluso esas que me hacían decir, ‘Ay, mamá, ya’", mencionó la jovencita entre lágrimas.

Asimismo, la hija de Susy Ysabel Aponte Polo pidió que recuerden a la comunicadora como una gran progenitora. "Hoy no quiero que las personas te recuerden solamente como una periodista. Sí, fuiste una periodista increíble, una mujer trabajadora, fuerte y luchadora, pero antes que todo esto fuiste mi mamá y para mí ese es el papel más importante que tuviste. Fuiste una madre hermosa por fuera y por dentro, una mujer con un carácter enorme, de esas que no tenían miedo de decir lo que pensaban", agregó en su discurso, con el que hizo llorar a más de uno en el cementerio de Nuevo Chimbote.

Sobre las palabras de Claudia Tello, Lourdes Sacín indicó que la propia familia de Aponte Polo tenía miedo que le pase algo malo. "Hoy escuché las desgarradoras palabras de la hija de La China y no imagino el dolor que estará sintiendo. Encima esas imágenes de cómo le quitaron la vida son muy chocantes que afectan a cualquiera, siendo su hija, sin duda más. Ella señaló que le pedía a su mamá que deje de enfrentarse. Recuerdo que La China sí me contó que no querían que siguiera porque era riesgoso. Algo que también le decía yo, pero no que deje todo, pero sí que baje las revoluciones y que no rete tanto a la muerte", contó en Facebook.