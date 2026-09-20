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Viralizan video de influencer Michelle Onetto, exintegrante de Zaca TV, donde cuenta cómo enfrentó a director de Liceo Naval: “No tuvieron nada que decirme”

Michelle Onetto, popular por su paso en Zaca TV, es la protagonista de un video donde relata su confrontación con el director de Liseo Naval por ser sancionada, lo que generó reacciones en redes sociales.

La indignación tras el caso de un adolescente en el Liceo Naval Almirante Guise ha generado críticas contra Michelle Onetto.
La indignación tras el caso de un adolescente en el Liceo Naval Almirante Guise ha generado críticas contra Michelle Onetto.
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La indignación por lo que vivió un adolescente en el Liceo Naval Almirante Guise ha generado que algunos exalumnos, como el actor Mario Cortijo, salieron a contar lo que vivieron en dicha institución. Asimismo, en redes sociales se empezó a viralizar un video de Michelle Onetto, conocida como ‘Ñengo’, donde cuenta cómo se enfrentó al propio director de dicho colegio que estaba administrado por la Marina de Guerra del Perú.

Algunas publicaciones atribuyen a Michelle Onetto, exintegrante de Zaca TV, presuntas conductas de bullying durante su etapa escolar. Sin embargo, estos señalamientos provienen de usuarios y exalumnas en redes sociales, sin ningún tipo de prueba o testimonio real.

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Tras la difusión del caso de agresión en Liceo Naval, varios usuarios empezaron a replicar en redes sociales un video de Michelle Onetto de mayo de 2025, donde cuenta que encaró al director de dicha institución por querer castigarla por ir con el cabello de color rosado. Su versión generó risas y hasta apoyo de los entonces integrantres de Zaca TV.

“Me fui al colegio, le toqué la puerta a la oficina del director, me senté con su propia norma. Le dije: ‘acá sale no pelo pintado. Me traes a todas las chicas que tienen pelo con la raíz negra y están rubias. Si tú me especificas acá que se permiten colores naturales, yo te lo acepto’”, fue la advertencia que le dijo a la entonces máxima autoridad del Liceo Naval Almirante Guise.

Asimismo, Michelle Onetto indicó que le quisieron bajar sus notas por asistir al colegio con cabello pintado de rosado. “No tenían nada que decirme, pero me terminaron sacando igual. No tuvieron nada que decirme. Yo habré sido chacotera, pero mis notas eran buenas. Pero se cerraron mal, ¿qué les afecta? Igual seguí con mi pelo pintado”, añadió ‘Ñengo’.

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Por otro lado, Michelle Onetto ha sido señalada como la mujer que le hizo bullying a Marina Gold, durante los tres años que estudió en el Liceo Naval Almirante Guise. Recordemos que la actriz aseguró que recibió amenazas e insultos y aprovechó la coyuntura para pedir que nadie calle frente a la violencia escolar.

“¡Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en 3.º de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo bullying durante mis tres años ahí”, escribió la creadora de contenido.

Testimonio de bullying en el colegio Liceo Naval.

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