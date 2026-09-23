'El Sultanato' promete cambiar el formato de los realities de convivencia con su jerarquía cambiante de poder. Este show que se transmitirá desde Miami debutará el 27 de septiembre con Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y 13 participantes más. El elenco está compuesto por personas de distintas nacionalidades que convivirán en una casa durante 45 días.

Entre las integrantes más conocidas tenemos a Kimberly, la 'Más Preciosa', influencer mexicana vinculada al círculo de las Perdidas, un grupo de creadoras de contenido transgénero entre las que también se encuentra Wendy Guevara, ganadora de 'La casa de los famosos México'.

También tenemos la participación de Kiko Hernández, presentador televisivo español y exconcursante de 'Gran hermano', junto a Alexa Torres, figura pública colombiana. Entre otros concursantes tenemos a Yuli Ruiz, influencer colombiana; Jennifer Chacón, personalidad cubana; Naykim Tzamarenda, activista cultural de la nacionalidad Shuar en Ecuador; y los gemelos Ramírez, creadores de contenido de Colombia.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. reaccionan a su participación en 'El Sultanato'

Tras confirmarse su ingreso al programa, la hija de Melissa Klug compartió la noticia en sus redes sociales y agradeció la oportunidad: "Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece". Asimismo, usuarios comentaron su publicación manifestando su apoyo. Cabe mencionar que este es el tercer reality en el que Lobatón participa tras su paso por: 'La Prisión de Destino 2' y 'La Granja VIP Perú'.

Por otra parte, Renato Rossini Jr. reposteó un video donde la cuenta oficial del programa lo confirmaba como concursante, publicación que lo presentaba como el villano de la temporada con el mensaje: ““Dicen que es actor, modelo y rompe hogares. Nosotros solo sabemos que con él, ninguna es fiel y ningún amigo es seguro. Bienvenido Renato Rossini al Sultanato. El villano que necesitábamos”.