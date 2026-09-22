"Jhonsson Pulpo" llega a la sede policial Grecco a bordo de "La Bestia", vehículo del SUAT, en Cercado de Lima
El cabecilla de la organización criminal Los Pulpos será trasladado a un establecimiento penitenciario donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.
El cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue trasladado la mañana de este martes 22 de septiembre desde la Prefectura de Lima hacia la sede policial GRECCO, en una unidad del SUAT, para continuar con las diligencias en su contra.
El investigado permanecerá en dicha dependencia mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determina el establecimiento penitenciario donde cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra, en el marco de las investigaciones por la masacre registrada en Trujillo.
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'Jhonsson Pulpo' podría ser trasladado a la Base Naval del Callao
Fuentes policiales señalaron que el traslado de Cruz Torres hacia la Base Naval del Callao podría concretarse este miércoles 23 de septiembre. No obstante, el movimiento aún estaría sujeto a las coordinaciones correspondientes.
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El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan con las diligencias vinculadas a las investigaciones contra el presunto líder de 'Los Pulpos'.
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