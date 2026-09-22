Jhonsson Pulpo será trasladado al centro penitenciario donde cumplirá su prisión preventiva. | Composición LR

Jhonsson Pulpo será trasladado al centro penitenciario donde cumplirá su prisión preventiva. | Composición LR

El cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue trasladado la mañana de este martes 22 de septiembre desde la Prefectura de Lima hacia la sede policial GRECCO, en una unidad del SUAT, para continuar con las diligencias en su contra.

El investigado permanecerá en dicha dependencia mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determina el establecimiento penitenciario donde cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra, en el marco de las investigaciones por la masacre registrada en Trujillo.

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'Jhonsson Pulpo' podría ser trasladado a la Base Naval del Callao

Fuentes policiales señalaron que el traslado de Cruz Torres hacia la Base Naval del Callao podría concretarse este miércoles 23 de septiembre. No obstante, el movimiento aún estaría sujeto a las coordinaciones correspondientes.

El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan con las diligencias vinculadas a las investigaciones contra el presunto líder de 'Los Pulpos'.

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