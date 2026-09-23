Jean Villón contó en un video publicado en sus plataformas digitales los casos de abuso en los que diversos usuarios relacionan a la creadora de contenido Michelle Onetto. El tiktoker explicó a través de varios testimonios, como también de declaraciones que él recopiló de los mismos denunciantes, las actitudes que Onetto tuvo contra algunas de sus compañeras del colegio y con una mujer de 49 años que le impuso una denuncia penal.

Tras mostrar las acusaciones que se le imputan a la influencer, el creador de contenido demandó a la exintegrante de 'Zaca Tv' que se disculpe con sus víctimas de bullying y expresó: "Me decepciona que no hayas tenido el valor de aceptar que fuiste bully. Hay muchas personas a las que les has hecho daño Michelle. Hay cosas que uno nunca va a olvidar. Espero que algún día te arrepientas y pidas perdón de todo corazón".

¿Cuáles son los casos de violencia con los que se relaciona a Michelle Onetto?

En lo expuesto por el creador de contenido se muestran testimonios como el de una usuaria llamada María José quien comenta que la influencer la amenazó en su momento con agredirla físicamente. Asimismo, la denunciante le recriminó a su victimaria negar el hecho en sus redes sociales: "Cómo te puedes creer tu propia mentira, me hiciste la vida imposible".

Asimismo, Villón mostró una cuenta de Instagram llamada 'Vacawatusi' donde señala que un grupo de ex estudiantes del colegio Liceo Naval, al cual se le relaciona a Onetto, subía fotos de sus compañeros para burlarse de su aspecto físico. El tiktoker se apoya en las capturas de la influencer Marina Gold, donde denuncia los casos de bullying que ella sufría en la institución mencionada, para notar la presencia de la exmiembro de 'Zaca Tv' en dicho perfil.

Michelle Onetto aclara mediante sus redes sociales las acusaciones que se le atribuyen

Luego de que se le relacionara con diversos casos de bullying durante su estancia en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, la creadora de contenido mencionó que la cuenta 'Vacawatusi' no le pertenecía a ella, como también negó cualquier hecho de violencia contra la influencer Marina Gold durante su estancia en el centro educativo.

Pese a ello, Marina Gold narró en un video, tras las declaraciones de Onetto, la violencia que pasó: "Quizás no te acordarás de lo que me hiciste. Porque le hiciste a tantas personas que ni te acuerdas los nombres específicos de las personas a las cuales se los hiciste. Pero déjame decirte que a cada persona que lo hiciste siempre se lo va acordar por toda su vida".