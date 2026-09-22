Identifican a otros tres venezolanos en crimen de “China Polo”

Los investigadores han identificado a cinco venezolanos implicados en este crimen, que se perfila como un asesinato por encargo, según fuentes policiales. Ronald Toro organizó y financió el plan junto a otros tres cómplices. Foto: composición LR

Los investigadores han identificado a cinco venezolanos implicados en este crimen, que se perfila como un asesinato por encargo, según fuentes policiales. Ronald Toro organizó y financió el plan junto a otros tres cómplices. Foto: composición LR

El teléfono celular que estaba en poder del venezolano Ronald Toro Artila cuando fue detenido en Santiago de Surco, registra 88 llamadas desde Lima al número que manejaba su cómplice, el sicario Luis Obispo Díaz.

Luego de cometer el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', Luis Obispo fue herido de bala por tres disparos de uno de los miembros del equipo de seguridad de la víctima, lo que permitió que fuera capturado por la policía.

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Durante los interrogatorios, el criminal extranjero Luis Obispo reveló que quien le pagó los gastos de transporte, alimentos y hospedaje fue su compatriota Ronald Toro. Pero este no actuó solo. Como informó La República, recibió el apoyo de otros tres venezolanos, dos hombres y una mujer.

"Estamos hablando de cinco ciudadanos venezolanos implicados en la preparación y ejecución de la persona de Susy Aponte Polo. Estamos hablando de una organización criminal. Estos elementos de la organización criminal integrada por extranjeros aparentemente no tenían relación con la víctima (‘China’), por lo que es muy probable que hayan sido contratados en Lima para cometer el homicidio. Ha sido un asesinato por encargo", informaron fuentes de La República vinculadas a las pesquisas policiales.

Luis Obispo Díaz salió de Lima con el objetivo de liquidar a 'China Polo' bajo las órdenes de Ronald Toro Artila.

SIGUIENDO SUS PASOS

Según declaraciones de Luis Obispo a la Policía, este llegó en solitario a Nuevo Chimbote el viernes 11 de septiembre con el propósito de dar alcance a Susy Aponte Polo en dicha localidad, en la que se encontraba haciendo campaña proselitista como candidata a gobernadora regional de Áncash. El crimen se preparó para el sábado 12 de septiembre.

Pero el atentado se frustró porque 'China Polo', debido a que solicitó seguridad, estaba rodeada por un cordón policial.

En una comunicación entre Obispo y Toro, el primero le dice que la candidata anunció que se trasladaría a Huaraz, por lo que recibió la orden de que la siguiera y cumpliera con el objetivo mortal.

"Había mucha presión para que se cumpliera con el plan de asesinar a ‘China Polo’. Los que contrataron a los venezolanos querían que se realizara de todas maneras el plan. Y si no funcionaba en Caraz, seguramente la iban a seguir a otros lugares para acabar con su vida", indicaron las fuentes policiales consultadas.

Ronald Toro instó a Luis Obispo a cumplir con el plan, por lo que le anunció que le enviaría refuerzos. Y así fue.

FORZANDO EL PLAN CRIMINAL

El sábado 12 de septiembre, Luis Obispo se instaló en el hotel Las Vegas de Huaraz, ciudad donde tampoco pudo perpetrar el atentado criminal. El martes 15 de septiembre, las cámaras de seguridad del hotel Caraz registraron la llegada de Obispo y otros tres ciudadanos venezolanos, el refuerzo que le había anunciado Ronald Toro. Los criminales sabían que la candidata y periodista tenía prevista una visita a Caraz el sábado 19 de septiembre.

El programa periodístico 'Beto a saber' de Willax difundió las imágenes captadas por las cámaras del hotel Caraz, en las que aparece Luis Obispo, incluso con la misma camiseta con el logo de Adidas que luego usaría cuando mató a 'China Polo'. El hospedaje está ubicado a tres cuadras del escenario del crimen.

Los cuatro —Luis Obispo, otros dos hombres y una mujer— dijeron ser venezolanos.

Pero solo dos se identificaron: Edinson Corzo y Valeria Torres.

Valeria Torres es media hermana de Ronald Toro Artila. El propio sujeto lo confesó durante el interrogatorio ante los agentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima, encargados del esclarecimiento del asesinato de la 'China Polo'.

La Policía ya tiene las identidades de los nuevos implicados en el homicidio de Susy Aponte Polo y ha iniciado la búsqueda para proceder a la detención inmediata.

"Hasta el momento, todos los elementos indican que los cinco venezolanos identificados son parte de una organización criminal que ofrece sus servicios de sicariato y que opera en Lima. Eso es lo que también indica la historia del arma usada en el homicidio de ‘China Polo’", precisaron las fuentes.

El 15 de noviembre de 2023, el suboficial Christian Arévalo Calderón reportó el robo de su pistola Glock de 9 mm, que guardaba en una habitación alquilada. Según la Policía, el arma fue reportada en tres homicidios y dos robos agravados. Evidencia inocultable de que estuvo en manos del crimen organizado.