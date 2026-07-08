Flavia Laos y Austin Palao generan controversia en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2', donde la tensión entre ellos se hace palpable tras un intenso careo. | Foto: captura/Mega TV

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Flavia Laos y Austin Palao siguen generando polémica en '¿Volverías con tu ex? 2', reality chileno que se graba en la selva peruana. Además del beso que la peruana le dio a Nico Solabarrieta, la cantante sorprendió al encarar al hermano de Said Palao por algunas de sus acciones en la época en la que eran pareja.

Antes de su primer careo en '¿Volverías con tu ex? 2', el conductor les preguntó a Flavia Laos y Austin Palao cómo les iba en la convivencia, a lo que ella indicó que cada uno está en sus cosas. Sin embargo, el cantante aseguró que intentó acercarse a ella para solucionar algunos temas del pasado, pero ella está a la defensiva. “Aún anda como que tensa. A mí me gustaría que se relaje un poco más”, comentó.

Flavia Laos enfrenta a Austin Palao en reality chileno

Tras lo dicho por Austin Palao, la actriz peruana explicó por qué tuvo esa actitud con su expareja. “Me pongo tensa porque él me dice ‘¿por qué vienes a mentir tanto en el programa?’. Siento que le quieres quitar crédito y peso a lo que yo te estoy diciendo. Siempre siento que me invalidas lo que yo tengo que decir”, manifestó Flavia Laos.

Palao no se quedó callado y aseguró que es solo una percepción de ella. “Austin, ¿sabes que eres? Como un fragmentado, siento que tienes personalidades distintas. A veces hablas con calma, pero otras veces están como el ego y la pata en alto. Creo que todos se han dado cuenta”, añadió.

Luego, el conductor de '¿Volverías con tu ex? 2' le preguntó a Flavia Laos si también se sentía invalidada por Austin Palao cuando eran novios, a lo que ella respondió de manera afirmativa. Sin embargo, aclaró que no se lo dijo porque se sentía enamorada de él y no quería que la relación terminara.

“Esto forma parte de nuestra historia definitivamente. ¿Sabes por qué lo hacía (el darle la razón)? ¿Quieres que te lo diga de verdad? Porque estaba enamorada. Por eso lo hacía y porque no quería terminar”, le respondió.

Luego, el conflicto continuó cuando Austin Palao aseguró que él también estaba enamorado de ella, por lo que dejó pasar algunas situaciones que son fuertes. “Hoy regreso atrás y me arrepiento de algunas cosas que dejé pasar, también como tú”, dijo la cantante.