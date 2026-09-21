Exestrella de ‘Esto es Guerra’ reaparece tras convertirse en madre y muestra su nueva figura
La exchica reality de 26 años y sobrina de Jefferson Farfán se convirtió recientemente en madre de un bebé fruto de su matrimonio con un deportista africano.
La sobrina de Jefferson Farfán y exintegrante de 'Esto es Guerra', Ximena Peralta, reapareció en redes sociales luego de convertirse en madre por primera vez a los 26 años. La joven dio a luz en julio de 2026 a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el deportista nigeriano Nelson Agholor.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality compartió una serie de fotografías en las que mostró cómo luce después del embarazo. "Pura vida para mí", escribió junto a la publicación.
Ximena Peralta presume su renovada figura tras convertirse en madre
Ximena Peralta, quien ingresó a 'Esto es Guerra' en 2021 y también participó en 'Combate' y producciones de ficción nacionales, compartió imágenes de una reciente sesión de fotos, en la que mostró su apariencia a pocos meses de convertirse en madre.
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La creadora de contenido posó frente a un espejo con un conjunto ajustado y su característico cabello rizado. En otra publicación, apareció sentada a la mesa mientras disfrutaba de un almuerzo.
Ximena Peralta revela los cambios que experimentó tras el posparto
Además de compartir fotografías, Ximena Peralta contó a sus seguidores cómo ha experimentado el periodo posterior al nacimiento de su hijo y habló sobre los cambios físicos y emocionales que ha atravesado.
"El postparto es una locura. Tu cuerpo acaba de crear vida. Ahora está cambiando, doliendo y suavizándose en lugares que antes se sentían fuertes", escribió la modelo.
Peralta también reflexionó sobre los cambios emocionales que acompañan esta etapa y reconoció que en algunos momentos ha extrañado la persona que era antes de convertirse en madre.
"Extrañas a la persona que eras antes. Luego te sientes culpable por extrañarla. Después te das cuenta: ella todavía está aquí. Solo ha cambiado: algunos días te sientes poderosa. Algunos días te sientes extraña en tu propia piel", expresó.