Exestrella de ‘Esto es Guerra’ reaparece tras convertirse en madre y muestra su nueva figura

Ximena Peralta estuvo en 'Esto es Guerra' y 'Combate'. Foto: Composición LR/Instagram.

Ximena Peralta estuvo en 'Esto es Guerra' y 'Combate'. Foto: Composición LR/Instagram.

La sobrina de Jefferson Farfán y exintegrante de 'Esto es Guerra', Ximena Peralta, reapareció en redes sociales luego de convertirse en madre por primera vez a los 26 años. La joven dio a luz en julio de 2026 a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el deportista nigeriano Nelson Agholor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality compartió una serie de fotografías en las que mostró cómo luce después del embarazo. "Pura vida para mí", escribió junto a la publicación.

Ximena Peralta presume su renovada figura tras convertirse en madre

Ximena Peralta, quien ingresó a 'Esto es Guerra' en 2021 y también participó en 'Combate' y producciones de ficción nacionales, compartió imágenes de una reciente sesión de fotos, en la que mostró su apariencia a pocos meses de convertirse en madre.

La creadora de contenido posó frente a un espejo con un conjunto ajustado y su característico cabello rizado. En otra publicación, apareció sentada a la mesa mientras disfrutaba de un almuerzo.

Ximena Peralta revela los cambios que experimentó tras el posparto

Además de compartir fotografías, Ximena Peralta contó a sus seguidores cómo ha experimentado el periodo posterior al nacimiento de su hijo y habló sobre los cambios físicos y emocionales que ha atravesado.

"El postparto es una locura. Tu cuerpo acaba de crear vida. Ahora está cambiando, doliendo y suavizándose en lugares que antes se sentían fuertes", escribió la modelo.

Peralta también reflexionó sobre los cambios emocionales que acompañan esta etapa y reconoció que en algunos momentos ha extrañado la persona que era antes de convertirse en madre.

"Extrañas a la persona que eras antes. Luego te sientes culpable por extrañarla. Después te das cuenta: ella todavía está aquí. Solo ha cambiado: algunos días te sientes poderosa. Algunos días te sientes extraña en tu propia piel", expresó.