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Espectáculos

Jefferson Farfán suelta polémico comentario al ver el entrenamiento de su hijo Adriano en el pádel: "No entiendo ni m..."

Jefferson Farfán decidió acercarse un poco más a su hijo Adriano y lo visitó en un reciente entrenamiento que tuvo sobre el nuevo deporte que practica: el pádel. Sin embargo, la 'Foquita' fue cuestionada por un controversial mensaje que lanzó en plena transmisión en vivo.

Hijo de Jefferson Farfán dejó el fútbol para dedicarse al pádel profesional. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Hijo de Jefferson Farfán dejó el fútbol para dedicarse al pádel profesional. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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La relación entre Jefferson Farfán y su hijo Adriano volvió a quedar en el centro de la atención luego de una inesperada escena durante una jornada deportiva. El exdelantero acompañó al joven de 18 años mientras practicaba pádel y, lejos de limitarse a observar, terminó reaccionando de una manera que llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo.

Adriano, quien decidió dejar atrás su etapa en las canteras de Alianza Lima para dedicarse a una disciplina diferente, mostró parte de su preparación junto a su padre. Sin embargo, un comentario de la 'Foquita' durante el entrenamiento generó diversas reacciones en redes sociales y abrió nuevamente la conversación sobre el vínculo entre ambos.

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Jefferson Farfán genera polémica tras comentario sobre su hijo en el pádel

Todo sucedió este último fin de semana, cuando Adriano Farfán tenía un arduo entrenamiento de pádel. Al ver este nuevo deporte, Jefferson Farfán no pudo ocultar su desentendimiento por las reglas de este deporte y soltó una frase que no pasó desapercibida por algunos usuarios.

"No entiendo ni mie…", expresó el exgoleador de Alianza Lima. Esto provocó una rápida reacción en redes, ya que no tardaron en lloverle diversas críticas.

"Si fueses un padre más presente, quizás entenderías", "cómo vas a entender si no eres cercano a tu hijo", "pero, ¿apoyas a tu hijo, sí o no?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas.

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Adriano Farfán inicia una nueva etapa en el mundo del pádel

Adriano Farfán Klug continúa consolidando su camino fuera del fútbol y acaba de dar un importante paso en su corta trayectoria deportiva. El joven de 18 años anunció con entusiasmo que se incorporó a Nox, reconocida marca internacional especializada en pádel, noticia que recibió con especial ilusión.

A través de sus redes sociales, el hijo de Jefferson Farfán contó que esta disciplina fue adquiriendo un significado especial para él desde que decidió probarla. Lo que inicialmente parecía una actividad deportiva terminó convirtiéndose en un nuevo proyecto personal, marcado por desafíos y oportunidades de aprendizaje.

En su mensaje, Adriano también dedicó palabras de agradecimiento a quienes han acompañado su proceso, entre ellos la Federación Peruana de Pádel y su entrenador. Para el joven, esta incorporación representa un nuevo capítulo en su desarrollo dentro de un deporte al que viene dedicándole cada vez más tiempo y esfuerzo.

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