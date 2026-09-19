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Espectáculos

Jenko del Río destroza a Fabio Agostini por despreciar a 'Combate' en dinámica de 'Esto es guerra': "Malagradecido con el público"

El exchico reality Jenko del Río llamó "tipejo" a Fabio Agostini y no dudó en recordarle sus inicios en la televisión peruana con 'Combate', programa que lo recibió tras una mala temporada en Ecuador.

El peruano Jenko del Río declaró contra Fabio Agostini en programa de Magaly Medina.
El peruano Jenko del Río declaró contra Fabio Agostini en programa de Magaly Medina.Foto: composición LR/ATV/América TV
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Jenko del Río no perdonó que Fabio Agostini despreciara a ‘Combate’ durante una reciente transmisión de ‘Esto es guerra’. El exchico reality arremetió contra el español luego de que este soltara una frase que generó desazón en el público del programa de ATV.

La polémica surge en medio de las expectativas por el regreso de ‘Combate’, que prepara una nueva generación tras casi ocho años fuera de la pantalla y con un casting masivo. En paralelo, ‘EEG’ también anunció su convocatoria para encontrar a sus próximos participantes, detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos espacios.

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Jenko del Río arremete contra Fabio Agostini por comentario sobre ‘Combate’

Jenko del Río, acompañado de Zumba, se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre el retorno del reality de ATV. En plena entrevista, se emitió una nota que recogía supuestos dardos desde ‘EEG’ hacia ‘Combate’, entre ellos una escena de Fabio Agostini.

El español, quien este año volvió a América TV, lanzó el comentario durante una dinámica en la que otro participante se quitó la camiseta, gesto que incomodó a figuras como Rosángela Espinoza. “Yo creo que se ha equivocado de programa. Este está para ‘Combate’, no para ‘Esto es guerra’”, manifestó. Sus palabras provocaron un remezón en el set y desataron la respuesta inmediata de Jenko.

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Del Río recordó que precisamente ‘Combate’ le abrió las puertas a Agostini en Perú cuando atravesaba una mala temporada en el extranjero. “Ese tipejo, ese pelele de Fabio... Se fue de Ecuador llorando porque supuestamente lo explotaban, y ahora como que le tira barro a 'Combate', cuando lo trajeron de Ecuador a Fabio Agostini”, expresó con fastidio.

El ex de Paloma Fiuza calificó de desleal al español y lo acusó de actuar con ingratitud hacia el público peruano y el programa que lo impulsó en la televisión nacional. “Súper desleal. ¿Pero qué se puede esperar de él? Malagradecido total, sobre todo con el público peruano, que fue el que lo recibió. y el programa 'Combate'“, sentenció.

Magaly respaldó sus palabras con firmeza. “Él fue una de las figuras de ‘Combate’. Acá nace. Malagradecido, por eso se está yendo de la tele”, remató la periodista. Por su parte, Zumba prefirió cambiar el tema y destacó que, para él, una de las características que diferenciaba a ambos realities era que el pionero reunía a muchos participantes provenientes “del barrio”.

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