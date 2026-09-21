'Cristorata' aludió a los medios como incitadores de la controversia: “No se coman titulares”. / Composición LR / Tik Tok

'Cristorata' aludió a los medios como incitadores de la controversia: “No se coman titulares”. / Composición LR / Tik Tok

Christopher Puente Viena, conocido en redes sociales como 'Cristorata', se pronunció luego de los cuestionamientos que recibió por sus comentarios durante una transmisión en Kick, relacionados con el caso Liceo Naval. En redes sociales se difundieron fragmentos del stream en los que el creador de contenido aparece junto al actor Brandon Gallesi y el influencer conocido como 'Shaggy', mientras realizan referencias al caso en tono de burla.

Ante las críticas, Puente Viena negó haberse burlado de la víctima y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. "Yo jamás me burlaría de una víctima de abuso. El que vio el stream por completo sabe perfectamente cuál fue mi postura. Condené lo sucedido y pedí que caiga todo el peso de la ley. Todo está grabado", manifestó.

El streamer también cuestionó la manera en que algunos medios abordaron el contenido difundido en redes sociales. "No se coman titulares", expresó al referirse a las publicaciones que recogieron fragmentos de su transmisión.

Comunicado emitido por 'Cristorata' en sus redes sociales/ Composición LR/ Tik Tok

Brandon Gallesi ofrece disculpas tras hacer bromas sobre el caso Liceo Naval

El actor peruano ofreció mediante sus redes sociales sus disculpas, tras mencionar un chiste en relación con la víctima del caso Liceo Naval. hecho que ocurrió durante la transmisión en stream en la cual estuvo junto a ‘Cristorata’. Gallesi expuso: "Dentro del stream mencioné una frase equivocada en tono de chiste. Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez".

Personalidades han salido a criticar el acto realizado por el intérprete peruano, como el tiktoker Jean Villón, quien tras su acción comentó: "Esto no es un chisme, es una aberración y peor aún, parece que se les olvida que la víctima es un menor"