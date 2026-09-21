Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

¿Regresamos a los 90? China Polo asesinada y Concepción Carhuancho destituido | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

‘Cristorata’ se defiende tras ser acusado de burlarse de la víctima del caso Liceo Naval

'Cristorata' responde a quienes cuestionaron sus comentarios acerca de la denuncia de la víctima del caso Liceo Naval. El polémico acto realizado por el streamer sucedió durante una transmisión de Kick, que  se viralizó entre los usuarios.

'Cristorata' aludió a los medios como incitadores de la controversia: “No se coman titulares”. / Composición LR / Tik Tok
'Cristorata' aludió a los medios como incitadores de la controversia: “No se coman titulares”. / Composición LR / Tik Tok
google iconLa República en Google

Christopher Puente Viena, conocido en redes sociales como 'Cristorata', se pronunció luego de los cuestionamientos que recibió por sus comentarios durante una transmisión en Kick, relacionados con el caso Liceo Naval. En redes sociales se difundieron fragmentos del stream en los que el creador de contenido aparece junto al actor Brandon Gallesi y el influencer conocido como 'Shaggy', mientras realizan referencias al caso en tono de burla.

Ante las críticas, Puente Viena negó haberse burlado de la víctima y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. "Yo jamás me burlaría de una víctima de abuso. El que vio el stream por completo sabe perfectamente cuál fue mi postura. Condené lo sucedido y pedí que caiga todo el peso de la ley. Todo está grabado", manifestó.

El streamer también cuestionó la manera en que algunos medios abordaron el contenido difundido en redes sociales. "No se coman titulares", expresó al referirse a las publicaciones que recogieron fragmentos de su transmisión.

Comunicado emitido por 'Cristorata' en sus redes sociales/ Composición LR/ Tik Tok

Comunicado emitido por 'Cristorata' en sus redes sociales/ Composición LR/ Tik Tok

Puedes ver

Ethel Pozo reacciona indignada ante vídeo de alumnos investigados por agresión en un chifa tras el delito: "Sin ningún sentimiento de culpa"

lr.pe

Brandon Gallesi ofrece disculpas tras hacer bromas sobre el caso Liceo Naval 

El actor peruano ofreció mediante sus redes sociales sus disculpas, tras mencionar un chiste en relación con la víctima del caso Liceo Naval. hecho que ocurrió durante la transmisión en stream en la cual estuvo junto a  ‘Cristorata’. Gallesi expuso: "Dentro del stream mencioné una frase equivocada en tono de chiste. Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez". 

Personalidades han salido a criticar el acto realizado por el intérprete peruano, como el tiktoker Jean Villón, quien tras su acción comentó: "Esto no es un chisme, es una aberración y peor aún, parece que se les olvida que la víctima es un menor"

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Cristorata’ se defiende tras ser acusado de burlarse de la víctima del caso Liceo Naval

El agujero de la capa de ozono en la Antártida alcanzó uno de sus menores tamaños en 20 años: científicos explican los factores clave

Robbie Williams en Lima: el cine, su nuevo disco y posible setlist

Espectáculos

Daniela, hija de Leao Butrón, revela que ya convive con Jairo Concha y destapa detalles inéditos de su relación: "Le gusta el ají de gallina"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’ reaparece tras convertirse en madre y muestra su nueva figura

Jefferson Farfán suelta polémico comentario al ver el entrenamiento de su hijo Adriano en el pádel: "No entiendo ni m..."

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Miguel Torres sale en defensa del ministro del Interior y cuestiona su censura mientras presiona por pedido de facultades

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre

Ministro Marco Vinelli suspende su viaje con Keiko Fujimori a Estados Unidos por avance del fenómeno El Niño