Rafael Cardozo sorprende al referirse a la boda de Cachaza con André Bankoff y le hace dramático pedido: "Sé feliz"

Rafael Cardozo no pierde la oportunidad de referirse al matrimonio de Carol Reali, más conocida como Cachaza, con el actor André Bankoff. Sin embargo, esta vez, el modelo brasileño sorprendió al protagonizar una emotiva escena en plena transmisión en vivo de ‘Esto es guerra’, donde le hizo un dramático pedido a su expareja.

Todo ocurrió en el mismo set que vio nacer su historia de amor con su compatriota, a quien llegó a pedirle la mano tras casi 11 años de relación, aunque nunca pudieron concretar esa unión. Sus palabras provocaron una reacción eufórica en el reality y llevaron a que otros participantes corrieran a abrazarlo mientras intentaban ‘consolarlo’.

Rafael Cardozo le hace dramático pedido a Cachaza tras su boda con André Bankoff

Aunque no es la primera vez que Rafael Cardozo habla de la boda de Cachaza, en esta oportunidad el garoto sorprendió con la carga emotiva de sus declaraciones durante una dinámica en ‘Esto es guerra’. “A ti, Cachaza. Nunca nos hablamos, ni por un mensaje de texto, pero te deseo lo mejor con tu nueva vida con tu esposo, con el hijo de ustedes que está por venir”, declaró el ifluencer al inicio, abordando no solo el matrimonio de la modelo con su ‘crush’ de toda la vida, sino también el embarazo de la pareja, que planea darle la bienvenida al bebé en su natal Brasil.

En esa línea, el presentador de televisión aseguró que su larga relación con Carol Reali no fue una pérdida de tiempo, como muchos opinaron en su momento. “Yo no tengo ninguna crítica que hacer durante todos estos 10 años. La gente cree que no funcionó; yo creo que funcionó 10 años”, agregó.

Finalmente, y con una expresión cada vez más sensible, le pidió a su expareja que sea feliz. “Pero te deseo lo mejor, y quiero cerrar con la frase de un gran amigo mío, que también dedicó esa frase a su ex, y también te voy a dedicar a ti: ‘Sé feliz’”, sentenció.

Las declaraciones de Rafael Cardozo no solo provocaron impacto en ‘Esto es guerra’ por tratarse de un mensaje para Cachaza, sino también por la referencia que el modelo usó: el polémico mensaje que supuestamente dirigió Hugo García, pareja de Isabella Ladera, a su ex Mafer Neyra mientras ella se casaba con el comunicador Ernesto Cabieses.

Por otro lado, personalidades de la farándula nacional, como Ric La Torre, aseguraron que el influencer de 42 años "armó un show” y cuestionaron sus intenciones, especialmente porque Carol Reali se encuentra en otra etapa de su vida junto a André Bankoff y en la dulce espera de su primer bebé juntos.