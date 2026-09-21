Dayanita impacta al besarse con Christian Domínguez y actriz le pide disculpas a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”

Dayanita sorprendió al protagonizar un inesperado beso con Christian Domínguez durante la última edición de 'Chapa tu money', programa emitido por América TV el último fin de semana. El momento ocurrió durante una secuencia en la que el cantante y la actriz Patricia Portocarrero debían improvisar una escena romántica.

Sin embargo, la humorista tomó el lugar de Portocarrero y continuó con la improvisación. En medio de la escena, el cumbiambero y Dayanita se abrazaron y estuvieron a punto de besarse, pero fueron interrumpidos por Mateo Garrido Lecca, conductor del espacio, que puso fin al momento romántico.

Dayanita quiso seguir con la escena y buscar besar sí o sí al cantante. Por esa razón volvió a acercarse a él para tomarlo del rostro y le dio dos besos en los labios mientras decía: “Discúlpame, Christian, pero…”. El inesperado momento generó gritos y muestras de emoción entre el público presente en el recinto.

Dayanita le pide perdón a Karla Tarazona tras besar a Christian Domínguez

Luego del sorpresivo beso que Dayanita le dio a Christian Domínguez durante la última edición de 'Chapa tu money', la actriz cómica se refirió al hecho y no dudó en pedirle disculpas a Karla Tarazona, esposa del cantante de cumbia. La influencer aseguró que la escena fue parte de la actuación y que no debería generar incomodidad.

“Ella no tiene por qué molestarse, ni con él, porque todo es actuación”, expresó la tiktoker de 28 años. La escena se hizo viral en redes sociales, donde varios usuarios halagaron el contenido de entretenimiento del programa.

Por su parte, Domínguez no se ha pronunciado sobre el beso con Dayanita. Karla Tarazona tampoco ha dado declaraciones sobre lo ocurrido durante el programa de América TV, por lo que se desconoce cuál fue su reacción ante la escena protagonizada por su esposo.