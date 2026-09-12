María Pía Copello cuestiona a Said Palao por revelar su sueldo en ‘Esto es guerra’: “Me parece ridículo mostrar cuánto ganas”
María Pía Copello criticó la decisión de Said Palao de hacer públicos sus ingresos, sugiriendo que podría aumentar el cuestionamiento sobre los salarios de los participantes del reality.
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Cansado de las críticas y ser tildado de mantenido, Said Palao sorprendió al revelar cuánto gana en 'Esto es guerra' y compartió una boleta para demostrar que pagó cinco mil 400 euros por la lujosa cartera Dior que le regaló a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. Sin embargo, el remedio parece haber sido peor que la enfermedad, ya que los cuestionamientos no han parado en las redes sociales.
Si bien hay gente que cree que Said Palao no es un mantenido por Alejandra Baigorria ya que goza de buenos ingresos económicos, hay otras personas como María Pía Copello que consideran que no fue necesario publicar sus boletas de pago, porque genera que de nuevo vuelvan a cuestionarlos por sus sueldos y lo poco que supuestamente trabajan.
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María Pía Copello cuestiona actitud de Said Palao
Viernes 11 de septiembre, María Pía Copello y los demás conductores de 'Sin más que decir' coincidieron en que no fue una decisión acertada que Said Palao revele cuánto gana en 'Esto es guerra'. "A todos, en algún momento, nos han hecho cargamontón, pero no vas a salir con los papeles… A mí me parece ridículo mostrar cuánto ganas, en qué ganas, si tú lo compraste o no lo compraste, si lo debitaron de tu cuenta o no, si tú fuiste el que lo fue a la tienda. Es ridículo", comentó la exconductora de dicho reality juvenil.
Asimismo, María Pía Copello cuestionó a Said Palao por invertir su tiempo en responder a la polémica en lugar de disfrutar de su viaje por Japón, donde llegó para celebrar los 38 años de Alejandra Baigorria. "Yo digo: ¿para qué? ¿A quién le importa?", manifestó Copello, quien aseguró que los integrantes de 'Esto es guerra' deben estar alterados al darse cuenta de que el esposo de Alejandra Baigorria es uno de los mejores pagados.
Para María Pía Copello, lo que hizo Said Palao puede perjudicar las negociaciones de Mariana Ramírez del Villar, dueña de 'Esto es guerra', ya que los otros integrantes del reality juvenil de América Televisión tomarán como referencia el sueldo del popular 'Samurai' y querrán que les paguen más.